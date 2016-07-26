Home Hardware LG X CAM, nuovo smartphone doppia fotocamera con Android Marshmallow arriva in Italia

di Redazione 26/07/2016

Approda ufficialmente anche in Italia, dopo un periodo di test in Corea del Sud, il nuovo LG X CAM: a nostra disposizione tutta la versatilità di Android Marshmallow, e il potenziale di una doppia fotocamera creata su misura anche per utenti meno esperti, assieme a prestazioni generali hardware interessanti. LG X CAM è il frutto di una richiesta sempre più pressante, da parte degli utenti di tutto il mondo, di ottenere un dispositivo al passo coi tempi e capace di manipolare gli scatti fotografici in maniera creativa, personalizzata, artistica e convincente, con una qualità nativa già impressa sulle nostre immagini al momento dello scatto. Il nuovo X CAM è inoltre un dispositivo curato a livello estetico, non eccessivamente tozzo malgrado il doppio obiettivo e di peso piuttosto contenuto (118 grammi per 6.8 millimetri di spessore), con un retro piuttosto piatto, che ospita due fotocamere 13 Megapixel dotate di apertura F2.2, Flash LED ed una 5 Megapixel con grandangolo 120°. Sul lato anteriore, troviamo invece una fotocamera di risoluzione 8 megapixel studiata appositamente per chi non si fa mai mancare il selfie quotidiano. LG X CAM: la scelta giusta per un'estate all'insegna della fotografia Lo schermo, complessivamente di 5,2 pollici, è ben illuminato e non si lascia particolarmente intimidire dalle variazioni di luce. Potremo inoltre scegliere tra 4 effetti base, tra cui fisheye, bianco e nero, vignetta, e leggera sfocatura per decorare istantaneamente le immagini scattate, e sfogliarle sul display prima di condividerle sui nostri network preferiti. Il comparto imaging è accompagnato da un hardware piuttosto buono per uno smartphone dedicato ad un'utenza maggiormente interessata alla fotografia social: 16 GB di storage e 2 GB RAM, assieme ad un chipset Mediatek MT6753 ad 8 core e 1.14 GHz di frequenza. La batteria di LG X CAM si attesta su 2520 mAh di capienza, sicuramente un valore piuttosto basso per chi intende sfruttare il dispositivo principalmente per la fotografia ad ogni ora della giornata; tuttavia si tratta di un problema facilmente risolvibile con l'uso di un powerbank di nostra scelta. Il nuovo LG X CAM è già disponibile in Italia; le sue prestazioni complessive sono nate per soddisfare il largo segmento dei regular user Android e siamo certi che potrà diventare un buon compagno di scatti per l'estate 2016, ordinandolo tramite i principali e-retailer.