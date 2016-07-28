Facebook: utili e ricavi boom nel secondo trimestre 2016
di Redazione
28/07/2016
Facebook va ben oltre le previsioni degli analisti e fa registrare utili e ricavi da record nel secondo trimestre del 2016. Secondo quanto riporta l’agenzia ‘Ansa’, i ricavi ammontano a 6,24 miliardi di dollari, contro i 6,02 stimati dagli analisti. Salgono anche gli utenti iscritti, che toccano quota 1,71 miliardi contro la previsione di 1,69 miliardi. Bene anche il titolo in borsa che si giova di questo boom dei conti: alla base vi è l’aumento dei proventi derivanti dalla pubblicità per telefonini e tablet. Insomma, ha di che fregarsi le mani Mark Zuckerberg, fondatore del social network numero uno al mondo. L’utile, infatti, si attesta sui 2,06 miliardi di dollari, contro i 719 milioni di 12 mesi fa. Rispetto all’anno scorso, salgono anche i ricavi su base annua: 6,43 miliardi di dollari contro i 4,04 di 12 mesi fa. I dati acquisiscono ancora più valore se si pensa che gli altri colossi del Web e dell’hi-tech non stanno facendo faville. Tutt’altro: Apple vede crollare i suo utili del 27% soprattutto per via della diminuzione nella vendita di iPhone. L’azienda di Cupertino si è parzialmente consolata ieri con la migliore giornata a Wall Street degli ultimi due anni, con il titolo salito del 7% nelle contrattazioni “after hours”.
Facebook: nessuno come teNessuno, però, riesce a replicare il risultato di Facebook, che come dicevamo si giova dei superiori introiti pubblicitari. Sempre più importante l’apporto di Instagram social network basato principalmente sulle foto e sui video, che dal 2012 fa parte della famiglia Facebook. Secondo le previsioni annue degli analisti, nel 2016 il social network di Zuckerberg dovrebbe registrare ben 25 miliardi di entrate. "Siamo particolarmente contenti per i nostri progressi sul fronte dei video", commenta il numero uno del social network, confermando il successo dell’attivazione a tutti gli utenti del servizio Facebook live.
