Xiaomi Redmi Pro: ufficiale il nuovo flagship Android con Dual Camera di alta qualità
di Redazione
29/07/2016
Xiaomi Redmi Pro: nuovi feature e un chipset MediaTek pronto a dare il meglioXiaomi ha deciso inoltre di optare per un upgrade sostanziale dell'hardware fornendo a Redmi Pro un chipset Mediatek Helio X20 a 10 core, per quanto riguarda la versione basic del dispositivo; e un Mediatek Helio X25 a 2,5 GHz per quanto riguarda il flagship top, capace di prendersi in carico quante più operazioni in multitasking possibili. La scelta di affiancare due processori così validi a uno schermo di qualità grafica ineccepibile richiede ovviamente una quantità di RAM adeguata, che si presenta con 3 e 4 GB di capienza disponibile per le elaborazioni più serrate. Potremo inoltre valutare un Redmi Pro a 32, 64 o 128 GB di storage nel caso in cui avessimo diverse necessità da questo punto di vista, soprattutto se ancora non ci siamo completamente abituati a lasciare copia dei nostri file sul cloud. Chiude un comparto tecnico così interessante la doppia fotocamera, costituita da un obiettivo posteriore a 13 megapixel creato da Sony (sensore modello IMX258), supportato da un obiettivo secondario da 5 megapixel (prodotto da Samsung) capace di enfatizzare i dettagli delle immagini, in modo da poter rielaborare il doppio scatto con più qualità e facilità in fase di post-produzione. Sapremo presto le prossime date di uscita di Xiaomi Redmi Pro, che verrà inizialmente distribuito in tre versioni: Gold, Silver e Grey, colori classici per uno smartphone che si preannuncia invece abbastanza rivoluzionario, dato il costo contenuto (dai 200 ai 270 Euro rispettivamente per il flagship base e la versione premium) e la qualità dimostrata complessivamente da Xiaomi nel corso dei mesi.
