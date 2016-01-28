Astrosamantha al cinema, l’evento speciale da non perdere

Astrosamantha — la donna dei record nello spazio, è la pellicola che ripercorre l’avventura spaziale dell’astronauta italiana più amata e ammirata. La proiezione del film diretto da Gianluca Cerasola è fissata per i giorni 1 e 2 marzo nelle sale cinematografiche di tutta Italia. Un appuntamento davvero speciale questo, per rendere merito alla donna dei record nello spazio, Samantha Cristoforetti, un orgoglio tutto italiano. A portare sul grande schermo il film documentario è Officine UBU.

Il giornalista e autore di reportage Gianluca Cerasola ha seguito con la sua macchina da presa gli ultimi tre anni dell’astronauta dell’Agenzia Spaziale Europea (ESA) e pilota dell’Aeronautica Militare. Un percorso lungo ed emozionante che ha visto la Cristoforetti emergere in una missione spaziale come nessuna mai prima di lei, grazie alla sua professionalità e competenza. Samantha Cristoforetti è stata infatti la prima donna europea a permanere nello spazio ben 200 giorni nell’ambito della seconda missione di più lunga durata dell’Agenzia Spaziale Italiana (ASI).

Un film evento che permette agli italiani di ripercorrere le sensazioni vissute dall’astronauta italiana nello spazio, che svela davanti alla macchina da presa i suoi lati più intimi e personali, per un reportage non solo tecnico, ma emozionale, in cui la protagonista non è solo una astronauta ben preparata, ma una donna solare, piena di energia e determinazione. Tantissime le immagini spettacolari che si potranno osservare e che sul grande schermo diventano ancora più affascinanti. Non mancano i retroscena, gli aneddoti e le curiosità che mostrano una Samantha inedita e vera, simbolo dell’eccellenza italiana, oltre alle riprese della famiglia dell’astronauta che appare per la prima volta in video.

Il film documentario racconta attraverso la voce narrante dell’attore Giancarlo Giannini, le diverse fasi in cui Samantha si è dovuta preparare per poi partire realmente per la missione spaziale che l’attendeva, con il resoconto dei suoi 200 giorni nello spazio in orbita intorno alla Terra e del suo ritorno a casa.

https://www.youtube.com/watch?v=ychXAo46fOg