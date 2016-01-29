Adsl: gli operatori si sfidano a colpi di offerte

Oggi nessuno può fare a meno di una connessione adsl per poter navigare con tutti i dispositivi. Anche le operazioni più banali, infatti, possono essere effettuate su Internet con notevole risparmio di tempo e denaro. Dalla scelta dell'assicurazione auto alla richiesta di un prestito personale, dall'acquisto di un prodotto di elettronica alla prenotazione di un albergo, le nuove app ci permettono di poter fare qualsiasi cosa su internet. Non a caso gli operatori telefonici si stanno sfidando a colpi di offerte e promozioni con pacchetti adsl e telefono all inclusive. Il vantaggio, per i consumatori, è davvero notevole. Oggi, i prezzi medi di un'offerta adsl ad alta velocità è di circa 25 euro al mese. Molti operatori, poi, forniscono anche il router, con cui connettere tutti i dispositivi che si hanno in casa, dal televisore allo smartphone, e l'attivazione gratuita. Ma vediamo, nel dettaglio, quali sono le migliori offerte adsl del momento secondo la classifica di prestitisbp. Tra le più interessanti spiccano quella di Fastweb e quella di Vodafone. L'offerta adsl di Fastweb prevede un pacchetto tutto compreso con internet 100 mega flat e telefonate (fissi e cellulari nazionali senza scatto alla risposta) illimitate. L'offerta è valida per i primi 12 mesi e comprende anche l'attivazione e il modem. Successivamente ai 12 mesi si potrà continuare l'abbonamento ad un canone concordato di 39 euro mensili oppure rescindere il contratto. Vodafone propone un'offerta molto simile. Sempre al costo di 25 euro mensili viene proposto internet illimitato e telefonate verso fissi e mobili. In più viene fornita una sim per navigare fuori casa con 1 giga di internet (molto utile se si ha un tablet o un altro dispositivo mobile). L'attivazione, però, si paga a parte e viene dilazionata sulla bolletta del telefono. Tra gli altri operatori segnaliamo, anche, l'offerta adsl di Infostrada che ad un canone leggermente inferiore, circa 23 euro al mese, propone la connessione adsl illimitata e le telefonate verso nazionali e internazionali (sia fissi che mobili) con uno scatto alla risposta di 18 centesimi. La stessa tariffa viene proposta anche da telecom che, in più, applica 4 euro al mese di attivazione linea. Nel complesso possiamo dire che le offerte adsl proposte dai principali operatori telefonici italiani ci dimostrano quanto i prezzi si siano livellati. Al momento risultano leggermente più convenienti le promozioni in corso di Vodafone e Fastweb ma, ovviamente, ognuno deve valutare la validità di un'offerta anche in funzione di quelle che sono le proprie esigenze. Il consiglio è quello di valutare anche la fibra. Spesso, infatti, allo stesso prezzo della normale connessione adsl è disponibile la fibra che permette una velocità di connessione, sia in upload ce in download, decisamente più performante. Purtroppo il nostro paese non è ancora interamente coperto dalla connessione a fibra, pertanto è sempre opportuno verificare con il gestore telefonico che la propria area di pertinenza sia raggiunta. Un altro consiglio è quello di optare sempre per le offerte complete, ossia adsl più telefonate, in quanto risultano molto più convenienti di quelle con la sola connessione a Internet. Il tutto sempre prestano la massima attenzione ai "costi nascosti" che non sempre vengono specificati in sede di presentazione delle offerte.