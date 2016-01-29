Apple: adattatori difettosi, rischio scossa, ecco quali sono
di Redazione
29/01/2016
Apple annuncia di essere disponibile alla sostituzione volontaria e gratuita di tutti gli adattatori per presa a muro difettosi. Il prodotto, una volta restituito alla casa madre, sarà sostituito con un adattatore nuovo e riprogettato dagli ingegneri della ‘Mela’. Anche i giganti sbagliano e questa volta tocca all’azienda di Cupertino, che corre ai ripari “richiamando” una serie di adattatori potenzialmente pericolosi per chi li utilizza. Un annuncio ufficiale che conferma come Apple sia effettivamente attenta alla sicurezza dei propri clienti: gli adattatori difettosi saranno sostituiti senza alcun costo per gli utenti con altri riprogettati e utilizzabili senza alcun rischio. I prodotti in oggetto sono gli adattatori AC realizzati solo per alcuni Paesi: i due poli potrebbero rompersi e provocare di conseguenza una scossa elettrica per chi li utilizza. Fin qui, sarebbero 12 i casi di incidenti in varie parti del mondo.
Apple e gli adattatori difettosi: come riconoscerliI prodotti che la Mela ha deciso di ritirare sono gli adattatori a muro AC bipolari: si tratta di una tipologia molto diffusa poiché possono essere utilizzati in Europa (inclusa l’Italia), ma anche in Argentina, Australia, Brasile, Corea e Nuova Zelanda. Per verificare se il vostro adattatore Apple sia effettivamente uno di quelli potenzialmente pericolosi, vi basta sapere che sono quelli utilizzati per le prese a muro e sono stati dati in dotazione con i Mac e altri dispositivi Apple tra il 2003 e il 2015. Si tratta, per farla breve, dell’adattatore incluso nel kit internazionale Apple. Per riconoscere gli adattatori da sostituire, prestate attenzione ai caratteri presenti nel punto interno in cui si collegano all’alimentatore: se ci sono 4 o 5 caratteri o nessun carattere, dovete restituirlo e vi sarà sostituito gratuitamente con un adattatore riprogettato. Gli adattatori riprogettati Apple, invece, hanno un codice regionale a tre lettere all’interno dello slot, che corrisponde alle tre lettere iniziali degli Stati in cui vengono utilizzati. Per la sostituzione, l’azienda di Cupertino ha messo a disposizione una pagina dedicata del proprio sito, sul quale, oltre a tutte le informazioni del caso, trovate anche la procedura, che può avvenire in tre modi. Potete infatti portare l’adattatore presso l’Apple Store o il centro di Assistenza Autorizzato Apple più vicino a voi; chiedere la sostituzione online; contattare telefonicamente il supporto Apple.
