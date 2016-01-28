Facebook: ricavi boom nel 2015, +44% rispetto al 2014

Facebook in crescita: i dati

pubblica i dati relativi all’ultimo trimestre del 2015 eha di che essere felice. L’azienda del social network più cliccato al mondo, registra nell’anno solare da poco concluso 17,93 miliardi di dollari di ricavi, un bel +44% rispetto al 2014. Nello specifico, nell’ultimo trimestre Facebook ha prodotto ricavi per 5,8 miliardi, contro i 3,9 dello stesso periodo di 12 mesi prima. L’utile relativo al 2015 è di 3,69 miliardi di dollari, mentre la media di utenti che nell’ultimo trimestre del 2015 hanno usato il social network almeno una volta al giorno è di 1,04 miliardi, con un incremento del 17% rispetto ad un anno prima.Degli 1,04 utenti medi giornalieri, 934 milioni hanno effettuato almeno un accesso tramite dispositivo mobile - smartphone o tablet - circa un quarto in più rispetto allo stesso periodo del 2014. A far aumentare i ricavi, secondo gli analisti, il sistema adottato da Mark Zuckerberg e dal suo staff per la raccolta pubblicitaria, che dopo un avvio a singhiozzo è riuscito a trovare un buon equilibrio per offrire annunci maggiormente rilevanti per i dispositivi mobili. Tra le più cliccate e redditizie per Facebook, ci sono quelle che invitano a scaricare nuove applicazioni. La media di guadagno da parte dell’azienda per ciascun utente è di 13,54 dollari nell’ultimo trimestre del 2015, contro i 9 dollari dello stesso periodo nel 2014. Contestualmente a questi dati, Facebook ha fornito anche quelli relativi agli altri servizi del gruppo.ha raggiunto una media di 900 milioni di utenti attivi al mese, mentreè a quota 800 milioni;, dal canto suo, si ferma a 400 milioni di euro. Quanto alla funzionedi Facebook, circa 500 milioni di utenti la usano almeno una volta al mese, mentreè stato utilizzato nel 2015 per inviare qualcosa come 950 milioni di notifiche.