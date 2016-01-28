Facebook: ricavi boom nel 2015, +44% rispetto al 2014
di Redazione
28/01/2016
Facebook pubblica i dati relativi all’ultimo trimestre del 2015 e Mark Zuckerberg ha di che essere felice. L’azienda del social network più cliccato al mondo, registra nell’anno solare da poco concluso 17,93 miliardi di dollari di ricavi, un bel +44% rispetto al 2014. Nello specifico, nell’ultimo trimestre Facebook ha prodotto ricavi per 5,8 miliardi, contro i 3,9 dello stesso periodo di 12 mesi prima. L’utile relativo al 2015 è di 3,69 miliardi di dollari, mentre la media di utenti che nell’ultimo trimestre del 2015 hanno usato il social network almeno una volta al giorno è di 1,04 miliardi, con un incremento del 17% rispetto ad un anno prima.
Facebook in crescita: i datiDegli 1,04 utenti medi giornalieri, 934 milioni hanno effettuato almeno un accesso tramite dispositivo mobile - smartphone o tablet - circa un quarto in più rispetto allo stesso periodo del 2014. A far aumentare i ricavi, secondo gli analisti, il sistema adottato da Mark Zuckerberg e dal suo staff per la raccolta pubblicitaria, che dopo un avvio a singhiozzo è riuscito a trovare un buon equilibrio per offrire annunci maggiormente rilevanti per i dispositivi mobili. Tra le più cliccate e redditizie per Facebook, ci sono quelle che invitano a scaricare nuove applicazioni. La media di guadagno da parte dell’azienda per ciascun utente è di 13,54 dollari nell’ultimo trimestre del 2015, contro i 9 dollari dello stesso periodo nel 2014. Contestualmente a questi dati, Facebook ha fornito anche quelli relativi agli altri servizi del gruppo. WhatsApp ha raggiunto una media di 900 milioni di utenti attivi al mese, mentre Messenger è a quota 800 milioni; Instagram, dal canto suo, si ferma a 400 milioni di euro. Quanto alla funzione Eventi di Facebook, circa 500 milioni di utenti la usano almeno una volta al mese, mentre Safety Check è stato utilizzato nel 2015 per inviare qualcosa come 950 milioni di notifiche.
Articolo Precedente
Astrosamantha al cinema, l’evento speciale da non perdere
Articolo Successivo
Apple: venduti 74,8 milioni di iPhone a fine 2015