Apple: venduti 74,8 milioni di iPhone a fine 2015

Apple: i dati del Q1 2016

“La crescita dei nostri Servizi ha subito un’accelerazione durante in questo quarto e ha prodotto risultati record, mentre la nostra base di installazione ha recentemente raggiunto una pietra miliare con un miliardo di dispositivi attivati”.

annuncia i risultati fiscali relativi al, ossia al periodo che si è chiuso sostanzialmente a. Ancora una volta, per l’azienda di Cupertino, si tratta di introiti record, derivanti soprattutto dalla vendita di, quasi perfettamente in linea con le anticipazioni degli analisti di Wall Street. Non sono ancora a disposizione i dati relativi alle vendite died, mentre per il prossimo trimestre pare che l’azienda preveda un calo sul versante smartphone, quasi a confermare che il ‘Melafonino’ abbia raggiunto il massimo raggio di mercato.L’anno solare 2015, dunque, si chiude nel migliore dei modi per, con un fatturato da 75,9 miliardi di dollari, circa un miliardo in più rispetto allo stesso periodo dell’anno precedente. In aumento anche i profitti, che salgono a 18,4 miliardi di dollari, contro i 18 di fine 2014. Il fatturato della ‘Mela’ deriva per il 66% dai mercati esteri, mentre il margine operativo lordo tocca quota 40%. Quanto alle vendite, Apple è riuscita a stare leggermente al di sopra delle attese degli analisti, anche se probabilmente pagherà dazio nel prossimo trimestre. Grazie al successo di, gli smartphone venduti sono stati 74,78 milioni, anche se c’è da registrare un altro calo nelle vendite di. I tablet Apple sono stati venduti in 16,12 milioni di unità, con un -25% su base annua, anche si hanno a disposizione i dati relativi ad. In calo anche la linea Mac, con un -3% su base annua e 5,32 milioni di unità vendute. In questo caso, il leggero calo potrebbe essere spiegato con l’attesa dei nuovi prodotti. Bene, invece, i servizi Internet offerti dall’azienda di Cupertino:e gli altri servizi annessi, registrano un +26%. Ecco il commento del CEO Apple, Tim Cook: