Apple iWatch anteprima
di Redazione
03/09/2014
Parliamoci chiaro, di iPhone 6 sono trapelate anticipazioni un po' ovunque, allo stesso modo rumors di ogni genere accompagnano ormai da tempo l'arrivo dei vari prodotti di Motorola, Samsung ed LG. Si certo nessuno di questi è ancora stato rivelato nella sua interezza, ma se due più due fa quattro, sommando tutti gli indizi su tutti questi prodotti, si fa abbastanza presto a farsi un quadro preciso della situazione.
iWatch no! iWatch non è come gli altriFin dall'inizio lo smartwatch di Apple è stato avvolto in un velo di mistero. Alla vigilia della sua presentazione ufficiale probabilmente il nove Settembre facciamo un rapido riepilogo di tutto ciò che è stato raccolto su iWatch fino ad ora, giusto per capire cosa potremmo attenderci da questo nuovo gioiellino. Il 10 Febbraio 2013 più di un anno e mezzo fa, il New York Times diceva "Gli Smartwatch potrebbero presto diventare una realtà in forma di un device in vetro a cui Apple starebbe lavorando" Questo era più o meno il primo gemito della nascita di quello che sarebbe diventato il tormentone "Apple iWatch" La notizia veniva ripresa anche dal Wall Street Journal il 13 Febbraio 2013 Bloomberg rincarava la dose affermando che oltre 100 Designer stavano lavorando in Apple per produrre un oggetto da polso che avesse insieme alcune delle funzionalità di un iPhone e di un iPad il 21 Febbraio 2013 Apple deposita una richiesta di brevetto per un dispositivo per un accessorio indossabile con un display flessibile. La richiesta contemporaneamente viene depositata in Giappone e probabilmente in Russia A fare la differenza però sono i particolari, quindi dopo quasi un anno e precisamente ad Aprile 2014, una icona sfuggita al controllo degli screenshot che accompagnano il rilascio di iOS 8 ma non all'occhio acuto dei lettori, lascia intuire che non solo Apple sta lavorando ad uno smartwatch ma che è anche abbastanza avanti nello sviluppo. Di fatto l'icona certifica l'esistenza di un app dal nome "Watch Utility". Il disegno dell'icona non lascia margini di incertezza: è un orologio! [caption id="attachment_1028" align="aligncenter" width="600"] Un'icona dimostra che Apple sta lavorando ad uno smarwatch[/caption] Infine arriva consomac che il 22 Aprile 2014 pubblica un articolo secondo il quale Apple avrebbe utilizzato una società dal nome Brightflash per registrare il marchio iWatch in oltre 50 paesi nel mondo
Fin qui la pura cronaca, ora entriamo nel campo più totale delle illazioniUn rendering di un probabile iWatch è stato prodotto dal designer Nicolay Lamm . L'artista dice di essersi ispirato ad un brevetto depositato da Apple dal titolo "spiral navigation patent" ma compaiono alcune illazioni secondo le quali avrebbe utilizzato informazioni da fonti vicine ad Apple. [caption id="attachment_1029" align="aligncenter" width="750"] Un possibile aspetto dell'iWatch[/caption] Ed è qui che inizia il balletto "tondo o quadrato"? Il rendering di Nicolay Lamm che illustra uno smartwatch inequivocabilmente rotondo viene contrastato da una news che appare sul sito ET News che invece riporta uno studio secondo il quale Apple avrebbe iniziato a lavorare su un orologio dal display Amoled flessibile. La ricerca viene confermata anche qui
Dal Design alla TecnicaÈ The Verge che per primo inizia a parlare di particolari che escono dal mondo del design ed entrano in quello delle caratteristiche tecniche. Il dito è immediatamente puntato sulla durata della batteria, ma è solo il primo dei rumors che vengono fuori sulle caratteristiche dello smartwatch di ed è il New York Times ad ipotizzare una possibile ricarica della batteria che sfrutta la luce del sole Da qui in su è tutta un ricorrersi di ipotesi. l'iWatch avrà la possibilità di interagire con gli elettrodomestici di casa , l'iWatch sarà un fedele compagno per il fitness e molto altro ancora
Due più due non sempre fa quattroProvando a riassumere tutti i rumors che vi abbiamo riportato possiamo dire che forse iWatch non sarà tondo ma sarà invece dotato di uno schermo flessibile, che comunque sia il design sarà più che strepitoso e curato, che le caratteristiche tecniche potrebbero vedere alcune novità interessanti come la ricarica ad energia solare e che ci saranno una pletora di App disponibili per fare con Apple iWatch qualunque cosa. Ma ogni singola affermazione potrebbe anche essere smentita quando finalmente il 9 Settembre sapremo la verità... forse
