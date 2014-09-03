La "sedia senza sedia" per sederti come e quando vuoi

Trovare un titolo per questo articolo è stata un'impresa non da poco. Alla fine abbiamo optato su una traduzione italiana del nome originale di questo altrettanto originale prodotto: "The Chairless Chair". Spiegare di cosa si tratta non sarà facile. Come spesso accade per oggetti difficili anche solo da immaginare sarà una foto a venirci in aiuto: [caption id="attachment_1031" align="aligncenter" width="900"] La sedia per sedersi quando la sedia non c'è[/caption] Se dall'immagine avete iniziato a farvi un'idea di come funziona questo affare, allora forse possiamo anche provare a descriverlo. SI tratta sostanzialmente di un esoscheletro mobile da indossare e che consente in ogni momento di sedersi, accovacciarsi e comunque mettersi in una posizione che potrebbe altrimenti condurre ad un eccessivo sforzo dei legamenti e delle ginocchia. Secondo la startup svizzera Noonee ideatrice del progetto esistono una serie di situazioni in cui un attrezzo del genere potrebbe risultar comodo. Immaginate di utilizzarlo all'interno di un autobus affollato, per la raccolta della frutta, dietro un bancone o persino in sala operatoria. Apparentemente potrebbe sembrare scomodo portare una sovrastruttura del genere tutto il giorno, ma Noonee assicura che quando è spento il peso quasi non si avverte. In realtà si tratta di quasi quattro chili in più da portare a spasso, ma è anche vero che al primo segnale di stanchezza una pressione su un bottone sarebbe sufficiente per fornire un sostegno ai muscoli e alle articolazioni. Noi francamente non sappiamo se realmente un oggetto del genere possa essere utile, pensiamo anche a quelle persone anziane o con reali problemi di movimento. Aspettiamo di saperne di più e vederlo all'opera. Per ora il prodotto non è disponibile sul mercato ma sarà sperimentato in una linea di produzione di BMW.