Le donne adulte conquistano i videogame
di Redazione
03/09/2014
Signori e signore iniziate pure a sgranare gli occhi e a fare faccette basite: "non sono brufolosi sedicenni o giovani nerd un po' asociali ad essere i signori e padroni del mondo dei videogame". Una nuova popolazione di giocatori sta emergendo ed è una popolazione femminile ed ha più di 50 anni. Ce ne rendiamo conto, nessuno se ne meraviglia, tutti lo sapevano e anzi già qualcuno sta commentando che francamente non c'è niente di strano in tutto questo. Ed in effetti non c'è nulla di strano se non il segno dei tempi che cambiano e l'abbattersi di certi stereotipi che fin qui hanno tenuto banco nel mondo dei videogame in generale ed in quello persino un po' maschilista dei computer in particolare. Facciamo un rapido passo indietro e citiamo la fonte è una ricerca condotta da ESA - entertainment software associations a stampare prima su carta e poi nella mente un bel +32% per la variazione di donne sopra i 50 anni che hanno iniziato a giocare dal 2012 al 2013. Trentadue percento! Mica bruscolini, percentuali che scuotono dalle fondamenta un qualunque ufficio marketing. A questo punto entrano in gioco i burocrati dei numeri che con un sorriso denigratorio tenderanno a dire che in quel 32% c'è un bel po' di gente che ha perso il proprio tempo giocando a Candy Crush su facebook e dunque il mondo dei videogame è tale e quale a quello che tutti pensano di conoscere. Ed invece no, la stessa ricerca evidenzia che non è così. E' vero che forse giochi come Grand Theft Auto e Call of Duty sono ancora appannaggio della razza maschile e sono ancora al top delle vendite, ma esiste un ecosistema di puzzle, giochi di carte, cruciverba e giochi da tavolo che nel complesso quasi eguaglia quello più blasonato identificato da tutti come mercato dei videogame. Se a tutto ciò si aggiunge che le persone che giocano sui Social Game non sono pochine e che la percentuale di sesso femminile che gioca online è piuttosto significativa, si scopre come il mondo dei videogiochi è appannaggio delle donne. Amici videogiocatori, siete avvertiti c'è un nuovo boss nell'arena ed è forte e cattivo! Photo by https://www.flickr.com/photos/mchenryarts/ mchenryarts/Flickr (CC BY-NC-ND 2.0)
