Samsung Gear S il fascino delle curve

Dello Smartwatch Samsung Gear S ne avevamo parlato qui
e aspettavamo con entusiasmo il suo debutto ufficiale e francamente le nostre aspettative non sono state deluse. Samsung ha presentato in concomitanza del rilascio Galaxy Note 4, Note Edge e della sorpresona Samsung Gear VR
anche il suo SmartWatch Samsung Gear S.
Di solito quando si parla di Samsung si parla di innovazione e tecnologia, raramente almeno per quanto riguarda i dispositivi mobile si è associato il marchio Samsung ad eleganza e qualità dei materiali. Con il Samsung Gear S le cose sono radicalmente cambiate. Si certo il display è rettangolare, ma in fondo chi dice che tondo è meglio se poi si ottengono comunque risultati eccezionali come quelli che Samsung ha ottenuto con il Gear S?
L'aspetto dell'orologio è tale da tirare fuori almeno un'esclamazione del tipo "WoW" a chiunque lo osservi da vicino, i più educati forse diranno "perdindirindina" e forse qualcuno dirà qualcosa di più consistente, resta il fatto che nessuno rimarrà indifferente al fascino di Samsung Gear S.
Il suo schermo curvo Super AMOLED da 2 pollici offre una incredibile visibilità da qualunque angolazione, inoltre sembra disegnato per dare l'effetto di un bracciale più che di un orologio. Si adatta perfettamente alla forma del polso con una naturalezza che in pochi minuti lo rende un compagno di viaggio quasi invisibile. Eppure c'è, è di dimensioni appropriate ed ha un milione di funzionalità.
Le caratteristiche tecniche sono di tutto rispetto: schermo super AMOLED
da 2 pollici, processore Dual core da 1.0 GHz, 512MB di Ram e 4GB di storage
. Specifiche che rendono lo Smartwatch di Samsung piuttosto reattivo in ogni situazione.
La novità più grande tuttavia sta nella presenza della connetività 3G
. In altre parole non necessità di un collegamento ad uno Smartphone ma può essere utilizzato in maniera del tutto Standalone. Potreste dimenticare il vostro smartphone a casa o semplicemente in un'altra stanza e lo smartwatch comunque continuerebbe ad inviare e ricevere messaggi di testo, notifiche, email etc.
Certo potete fare più o meno tutto con lo smartwatch e senza il telefono ma non siamo certi che vorrete provare a mandare una email dal quadrante dell'orologio eppure qualcuno potrebbe provare e farci sapere quanto tempo ha impiegato.
Ultima annotazione, il sistema operativo non è Android Wear ma Tizen
tuttavia Samsung dichiara circa 1000 app disponibili per questo dispositivo.
Prezzo ancora non dichiarato, disponibilità presumibilmente da Ottobre
Specifiche Tecniche
|
Network
|
900/2100 or 850/1900 (3G)
900/1800 or 850/1900 (2G)
|
Display
|
2.0” Super AMOLED (360 x 480)
|
AP
|
Dual core 1.0 GHz
|
OS
|
Tizen based wearable platform
|
Audio
|
Codec: MP3/AAC/AAC+/eAAC+
Format: MP3, M4A, AAC, OGG
|
Features
|
Communications:
- 2G, 3G Call, Bluetooth Call
- Contacts, Notifications, Messages, Emails, QWERTY Keyboard
|
Health & Fitness:
- S Health, Nike+ Running
|
Information:
- Schedule, News, Navigation, Weather
|
Media:
- Music Player, Gallery
|
Others:
- S Voice, Find My Device, Power Saving Mode
|
IP67 Certified Dust and Water Resistant
|
Samsung Services
|
Samsung Gear Apps
|
Connectivity
|
WiFi: 802.11 b/g/n, A-GPS/Glonass
Bluetooth®: 4.1
USB: USB 2.0
|
Sensor
|
Accelerometer, Gyroscope, Compass, Heart Rate, Ambient Light, UV, Barometer
|
Memory
|
RAM: 512MB
Storage: 4GB Internal Memory
|
Dimension
|
39.9 x 58.1 x 12.5T
67g(Blue Black), 84g(White)
|
Battery
|
300mAh Li-ion
Typical Usage 2days