Asus svela ZenWatch a IFA 2014

Redazione Avatar

di Redazione

04/09/2014

Di ZenWatch ne avevamo parlato qui. Avevamo già detto che molto probabilmente sarebbe stato lo SmartWatch più economico del momento ma non avevamo ancora svelato tutte le caratteristiche tecniche, in attesa che fosse ufficialmente presentato a IFA 2014. Il gran giorno è arrivato Asus, durante un'affollata conferenza stampa, ha presentanto il suo ZenWatch insieme ad alcune altre novità fra cui Zenbook UX305, EeeBook X205, e MeMO Pad 7 (ME572C). Asus ZenWatch è li primo smartwatch della famiglia Asus basato su Android Wear. Dal punto di vista estetico prima di tutto dobbiamo dire che non è rotondo, ha comunque angoli arrotondati. L'effetto di insieme è veramente molto elegante, probabilmente perché è dotato di un cinturino in pelle che conferisce allo ZenWatch un'aria da orologio classico piuttosto prestigioso. [gallery ids="1076,1075,1074"] Il quadrante invece, come già detto, non è rotondo ma ha invece un aspetto rettangolare con bordi arrotondati con un delizioso schermo curvo da 2.5D. Il display è AMOLED da 1.63 pollici per una risoluzione di 320x320. Il processore è un Qualcomm da 1.2Ghz. Per la RAM abbiamo 512MB e 4GB per lo storage. Naturalmente, grazie al sistema operativo Android Wear, usufruisce del pieno collegamento a tutti gli Smartphone Android con le funzioni che questo tipo di abbinamento si porta dietro. C'è il classico tap-tap che consente con un paio di colpi sul display di ritrovare lo smartphone perduto. C'è la remote camera che consente di scattare foto con un controllo a distanza. Ovvero potete posizionare lo smartphone in un'altra stanza e pilotarne la fotocamera da remoto via smartwatch. C'è un sensore di prossimità che consente di mettere le chiamate in "mute" semplicemente passando una mano sullo smartwatch e c'è anche un sistema per utilizzare lo ZenWatch come telecomando per un proiettore di diapositive. Naturalmente poi ci sono tutta una serie di sensori dedicati al fitness e al wellness e grazie alla app ASUS ZenUI, si possono monitorare i passi effettuati, le calorie bruciate, il tempo di attività, il battito cardiaco, l’intensità degli esercizi e il livello di relax. Sul prezzo ci attendevamo ancora qualcosa in meno , si parla di 199£ che sono sicuramente un prezzo economico ma non così lontano dagli altri smartwatch offerti sul mercato. Probabilmente lo troveremo disponibile nei negozi a partire da Natale 2014. Un regalino niente male da fare o da farvi fare.

Specifiche tecniche

Processor Qualcomm® Snapdragon™ 400 processor with 1.2GHz CPU
OS System Android Wear
Memory 512MB RAM
Storage 4GB EMMC
Display AMOLED1.63", 320x320, 278ppi touch display
Cover Lens 2.5D curved Corning® Gorilla® Glass 3
Sensor 9 Axis Sensor , ,Bio sensor
Bluetooth Bluetooth 4.0
USB Port Micro USB on Charging Cradle
Audio Built-in microphone
Battery Polymer 1.4Wh
Water Resistance IP55
Colors Silver and rose gold color layering Brown leather strap
Size 50.6 x 39.8 x 7.9-9.4mm
Weight Body: 50g Strap: 25g
 
