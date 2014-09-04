Di ZenWatch ne avevamo parlato qui
. Avevamo già detto che molto probabilmente sarebbe stato lo SmartWatch più economico del momento ma non avevamo ancora svelato tutte le caratteristiche tecniche, in attesa che fosse ufficialmente presentato a IFA 2014.
Il gran giorno è arrivato Asus, durante un'affollata conferenza stampa, ha presentanto il suo ZenWatch insieme ad alcune altre novità fra cui Zenbook UX305, EeeBook X205, e MeMO Pad 7 (ME572C).
Asus ZenWatch è li primo smartwatch della famiglia Asus basato su Android Wear. Dal punto di vista estetico prima di tutto dobbiamo dire che non è rotondo, ha comunque angoli arrotondati. L'effetto di insieme è veramente molto elegante, probabilmente perché è dotato di un cinturino in pelle che conferisce allo ZenWatch un'aria da orologio classico piuttosto prestigioso.
Il quadrante invece, come già detto, non è rotondo ma ha invece un aspetto rettangolare con bordi arrotondati con un delizioso schermo curvo da 2.5D.
Il display è AMOLED da 1.63 pollici per una risoluzione di 320x320. Il processore è un Qualcomm da 1.2Ghz. Per la RAM abbiamo 512MB e 4GB per lo storage.
Naturalmente, grazie al sistema operativo Android Wear, usufruisce del pieno collegamento a tutti gli Smartphone Android con le funzioni che questo tipo di abbinamento si porta dietro.
C'è il classico tap-tap
che consente con un paio di colpi sul display di ritrovare lo smartphone perduto. C'è la remote camera
che consente di scattare foto con un controllo a distanza. Ovvero potete posizionare lo smartphone in un'altra stanza e pilotarne la fotocamera da remoto via smartwatch. C'è un sensore di prossimità
che consente di mettere le chiamate in "mute" semplicemente passando una mano sullo smartwatch e c'è anche un sistema per utilizzare lo ZenWatch come telecomando per un proiettore di diapositive.
Naturalmente poi ci sono tutta una serie di sensori dedicati al fitness
e al wellness
e grazie alla app ASUS ZenUI, si possono monitorare i passi effettuati, le calorie bruciate, il tempo di attività, il battito cardiaco, l’intensità degli esercizi e il livello di relax.
Sul prezzo ci attendevamo ancora qualcosa in meno , si parla di 199£ che sono sicuramente un prezzo economico ma non così lontano dagli altri smartwatch offerti sul mercato.
Probabilmente lo troveremo disponibile nei negozi a partire da Natale 2014. Un regalino niente male da fare o da farvi fare.
Specifiche tecniche
|Processor
|Qualcomm® Snapdragon™ 400 processor with 1.2GHz CPU
|OS System
|Android Wear
|Memory
|512MB RAM
|Storage
|4GB EMMC
|Display
|AMOLED1.63", 320x320, 278ppi touch display
|Cover Lens
|2.5D curved Corning® Gorilla® Glass 3
|Sensor
|9 Axis Sensor , ,Bio sensor
|Bluetooth
|Bluetooth 4.0
|USB Port
|Micro USB on Charging Cradle
|Audio
|Built-in microphone
|Battery
|Polymer 1.4Wh
|Water Resistance
|IP55
|Colors
|Silver and rose gold color layering
Brown leather strap
|Size
|50.6 x 39.8 x 7.9-9.4mm
|Weight
|Body: 50g
Strap: 25g