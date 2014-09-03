Casse curve per schermi curvi!

D'accordo ad IFA 2014 vedremo sfilare un'armata di schermi curvi di ogni genere. Su cosa ne pensiamo della utilità di comprarne uno adesso ne abbiamo già discusso qui. Ora supponiamo che abbiate deciso di acquistarne uno, volete non acquistare anche a corredo un bell'impianto stereo composto da casse curve? Niente paura, ci pensa Samsung che ha annunciato HW-H7500 Curved Soundbar. Sostanzialmente un pezzo unico di forma curva che può essere utilizzato anche autonomamente ma che diventa assolutamente prezioso se unito ad una tv a schermo curvo. Il collegamento al televisore avviene naturalmente via bluetooth. Il prezzo non è esattamente economico. Per il momento ci aggiriamo intorno ai 700$ ma i nuovi HW-H7500 Curved Soundbar sono decisamente un oggetto di design che farà gola a molti. Hanno un'altezza di 42mm e un raggio di curvatura di 4,200mm praticamente la stessa curvatura dei televisori Samsung a schermo curvo da 55 e 65 pollici ed in effetti questi speaker possono funzionare proprio come base per uno di questi televisori. Infine è possibile aggiungere due speaker laterali in modo che il suono sia totalmente avvolgente. [caption id="attachment_1041" align="aligncenter" width="950"] L'HW-H7500 Curved Soundbar ha un design straordinario[/caption]