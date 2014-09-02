Mota Smartring un anello per domarli...
di Redazione
02/09/2014
Che questo sia l'anno degli accessori da indossare è poco ma sicuro. Questo Mota Smart Ring però è decisamente fuori dal comune come accessorio tecnologico. Si tratta infatti di un anello. Avete letto bene, un anello. Certo non un semplice anello ma un anello intelligente che si connette allo smartphone, Mota SmartRing riceve informazioni quali l'arrivo di una nuova email, un sms, una telefonata e le mostra sulla sua superficie. In sostanza si illumina un po' come faceva l'unico anello di lord of the ring. [gallery columns="4" ids="1023,1022,1021,1020,1019,1018"] E' possibile ovviamente selezionare il tipo di notifica da visualizzare e ci si può muovere fra le notifiche attraverso il classico Swipe. Si certo non è esattamente minuscolo, non passa innosservato, ma d'altra parte è più piccolo di uno smartwatch ma si comporta anche se in misura minore proprio come uno smartwatch. Potete indossarlo praticamente sempre, per fare la spesa o andare in bicicletta, nonostante le sue dimensioni è sufficientemente discreto. L'anello farà il suo debutto in società proprio a IFA 2014, il prezzo non è ancora stato annunciato, la disponibilità sul mercato è prevista per la fine dell'anno in America
