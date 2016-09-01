Home Hardware Acer Predator 21 X, primo notebook gaming con schermo curvo

di Redazione 01/09/2016

Acer si rivolge ai videogiocatori più esigenti presentando, a IFA 2016, Predator 21X. Arriva sul mercato il primo portatile gaming con schermo curvo. Predator 21X è un laptop di punta con un design accattivamente e una scheda tecnica di ultima generazione che non ha nulla da invidiare ai principali computer desktop dedicati al gaming. Un portatile di ben 8 kg che nasconde all’interno una tecnologia dalla potenza mostruosa. Predator 21 X: specifiche tecniche Il portatile ha un display da 21 pollici con risoluzione 2560 x 1080 pixel. Lo schermo, dotato di tecnologia IPS è leggermente incavato, risultando così ricurvo. Un risultato pensato per offrire un’esperienza di gioco più immersiva. Degna di nota è anche la tecnologia eye-tracking, in grado di monitorare l’occhio dell’utente tramite un sensore ad infrarossi. Per quanto riguarda l'hardware, Predator 21X è dotato di una CPU Intel Core i7 Kaby Lake, di settima generazione. Le schede video sono due Nvidia GeForce GTX 1080 in SLI. Per quanto riguarda il sonoro, il laptop è dotato di un impianto SoundPound 4.2+. Degna di nota anche la tastiera meccanica Cherry MX con retroilluminazione RGB personalizzabile. Sono inoltre 4 gli slot di memoria DDR4 a disposizione per la configurazione fino a 64 GB. È inoltre possibile l’installazione di SSD M.2 da 2.5’’ per una capacità di fino a 4 TB. Completa il tutto un sistema di raffreddamento con 5 ventole. Per quanto riguarda la connettività, Acer si è data da fare con Predator 21 X. Il dispositivo integra una porta Gigabit Ethernet, un modulo Wi-Fi 802.11ac 2T2R con Bluetooth annesso, il tutto potenziato da due antenne fisiche situate sul retro del portatile. Ci sono anche due porte USB Type-A, una Type-C, ingressi/uscite audio e ben tre uscite per display, di cui due Display Port e una HDMI. Presente anche lo slot SD. Predator 21 X: disponibilità e prezzo Il portatile Acer Predator 21X sarà disponibile all’acquisto a partire dal primo trimestre dell’anno prossimo. Anche se Acer non ha annunciato ufficialmente il prezzo del prodotto, alcune indiscrezioni affermano che avrà un costo di circa 6.000 sterline, pari a circa 7.000 euro al cambio attuale.