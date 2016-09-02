IFA 2016, Samsung Gear S3 è realtà: uno smartwatch da non perdere
di Redazione
02/09/2016
Samsung Gear S3: il ritorno dello smartwatch Tizen più amato dal pubblicoA parte alcune evidenti differenze di stile, i due nuovi Gear S3 presentati all'IFA sono accomunati da specifiche tecniche molto interessanti, tra cui un display Super AMOLED 360 x 360 px, uno schermo 1,3 pollici su cui è stata applicata la protezione di Corning Gorilla Glass SR+, che assicura il duplice vantaggio di infrangibilità e resistenza ai graffi, proponendosi come nuovo standard per i wearables. I due dispositivi sono lievemente più grossi del predecessore Gear S2, in quanto è stato inserito un modulo GPS e un altoparlante interno, che fino ad oggi erano stati inclusi da Samsung nell'edizione 3G di Gear S2. La resistenza ad acqua e polvere è inoltre garantita grazie alla certificazione IP68, che si occuperà di proteggere i componenti interni dello smartwatch, da quanto possiamo vedere effettivamente di alta qualità. Il dual core Exynos con frequenza 1GHz è infatti affiancato da 768 MB di memoria RAM, connessione Bluetooth 4.2, GPS e Wi-Fi, una dotazione ulteriormente migliorata da Frontier con l'attivazione del LTE. Il supporto alla ricarica rapida è stato esteso anche alla wireless recharge e l'autonomia complessiva di S3 sembra essere effettivamente buona nonostante la massiccia quantità di sensori e servizi attivabili sul dispositivo. L'installazione di Tizen 2.3.3. garantisce la possibilità di effettuare tante operazioni direttamente a voce, senza contatto touch con lo schermo, approfittando inoltre della possibilità di scaricare 10.000 e più app per aumentare le possibilità interattive offerte. La presentazione di Samsung Gear S3 all'IFA 2016 è stata perciò un immenso successo per la casa coreana, che ci ha promesso il debutto del dispositivo entro il prossimo inverno.
