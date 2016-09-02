Galaxy Note 7: Samsung valuta richiamo mondiale dopo le esplosioni

Galaxy Note 7
potrebbe essere ritirato dal mercato a livello mondiale per via delle esplosioni verificatesi in questi giorni. Samsung
, che ha già bloccato la distribuzione, fa sapere che il surriscaldamento si verifica quanto il phablet va sotto sforzo durante l’upload di file multimediali.
Insomma, non una bella figura a livello mondiale per l’azienda coreana. A pochi giorni dal lancio, infatti, il nuovo Galaxy Note 7
ha rivelato un grave difetto che porta la batteria ad incendiarsi o addirittura esplodere, mettendo a rischio l’incolumità di chi ne è in possesso. Dopo le foto e i video pubblicati in Rete da alcuni utenti, il portavoce di Samsung Electronics ha confermato il problema e ha anticipato di vagliare addirittura un richiamo a livello mondiale del phablet.
La decisione, fa sapere l’azienda coreana, sarà presa nel giro di qualche giorno. Samsung deve infatti avere il tempo di consultarsi con l’operatore Verizon e con gli altri partner commerciali coinvolti nella distribuzione. Galaxy Note 7 si è presentato sugli scaffali degli store lo scorso 19 agosto in 10 Paesi del mondo. Da allora, ne sono state venduta circa 1 milione di unità. Al momento, però, la distribuzione è stata interrotta e il lancio ufficiale è stato bloccato in quei Paesi in cui ancora non è avvenuto.
I tecnici al soldo dell’azienda coreana, confermano che dopo le verifiche effettuate, il problema si presenta quando il dispositivo va sotto sforzo per l'upload di file multimediali nel cloud. Coloro i quali hanno acquistato il dispositivo subito dopo il lancio, assicura Samsung, otterranno un nuovo prodotto. Anche il presidente della sezione mobile di Samsung, Koh Dong-jin, si è detto "profondamente dispiaciuto" confermando il cambio del prodotto per chi lo ha già acquistato. In Italia, Galaxy Note 7 non è ancora in vendita.
Galaxy Note 7 esploso: le foto
https://www.youtube.com/watch?v=0lxr4Bnqrjo