Galaxy Note 7: Samsung valuta richiamo mondiale dopo le esplosioni

02/09/2016

Galaxy Note 7 potrebbe essere ritirato dal mercato a livello mondiale per via delle esplosioni verificatesi in questi giorni. Samsung, che ha già bloccato la distribuzione, fa sapere che il surriscaldamento si verifica quanto il phablet va sotto sforzo durante l’upload di file multimediali. Insomma, non una bella figura a livello mondiale per l’azienda coreana. A pochi giorni dal lancio, infatti, il nuovo Galaxy Note 7 ha rivelato un grave difetto che porta la batteria ad incendiarsi o addirittura esplodere, mettendo a rischio l’incolumità di chi ne è in possesso. Dopo le foto e i video pubblicati in Rete da alcuni utenti, il portavoce di Samsung Electronics ha confermato il problema e ha anticipato di vagliare addirittura un richiamo a livello mondiale del phablet. La decisione, fa sapere l’azienda coreana, sarà presa nel giro di qualche giorno. Samsung deve infatti avere il tempo di consultarsi con l’operatore Verizon e con gli altri partner commerciali coinvolti nella distribuzione. Galaxy Note 7 si è presentato sugli scaffali degli store lo scorso 19 agosto in 10 Paesi del mondo. Da allora, ne sono state venduta circa 1 milione di unità. Al momento, però, la distribuzione è stata interrotta e il lancio ufficiale è stato bloccato in quei Paesi in cui ancora non è avvenuto. I tecnici al soldo dell’azienda coreana, confermano che dopo le verifiche effettuate, il problema si presenta quando il dispositivo va sotto sforzo per l'upload di file multimediali nel cloud. Coloro i quali hanno acquistato il dispositivo subito dopo il lancio, assicura Samsung, otterranno un nuovo prodotto. Anche il presidente della sezione mobile di Samsung, Koh Dong-jin, si è detto "profondamente dispiaciuto" confermando il cambio del prodotto per chi lo ha già acquistato. In Italia, Galaxy Note 7 non è ancora in vendita.

Galaxy Note 7 esploso: le foto

https://www.youtube.com/watch?v=0lxr4Bnqrjo
