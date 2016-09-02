Acer Swift, la nuova gamma di notebook ultra sottili
di Redazione
02/09/2016
Acer Swift 7:Il suo spessore è poco sotto la soglia di un centimetro. Caratteristica non da poco dal momento in cui si tratta di un portatile e il suo scopo è quello di essere maneggevole. Nonostante il così poco spessore e il peso di soli 1,1 kg, Swift 7 è ben equipaggiato dal punto di vista tecnico. Il sui è un display IPS full HD (1.920 x 1.080 pixel), con processore Intel Core i5-7300U, SSD da 256 GB, 8 GB di RAM e Wi-Fi 802.11ac. A completare vi sono due porte Type-C, e una batteria che indica nove ore di autonomia.
Acer Swift 5:Acer Switft ha uno spessore di 14,58 e un display da 14 pollici con un peso di 1.36 kg. A livello di specifiche tecniche offre un processore Intel Kaby Lake, fino a 8 GB di RAM, SSD da 256 GB o 512 GB (SATA o PCIe) e connettività USB 3.1 con porta Type-C.
Acer Swift 3:Acer Swift 3 ha invece uno spesso più consistente di 17,95 mm e un peso di 1,5 kg. Il prodotto monta un display da 14″ con risoluzione 720p o 1080p, entrambi i pannelli sono dotati di tecnologia IPS. I processori può essere scelto tra un Kaby Lake e uno Skylake. A livello di spazio d'archiviazione il dispositivo può montare un SSD a sceltra con spazio fino a 512 GB. La memoria RAM è invece di 8 GB. Un notebook dei più classici.
Acer Swift 1:L'ultimo della gamma Swift è Swift 1, un portatile da 1,6 kg con processori Intel Pentium/Celeron. Il display da 14″ ha una risoluzione solo a 720p e spazio d'archiviazione eMMC da 32, 64 o 128 GB. La batteria ha un'autonomia dichiarata da 12 ore.
Acer Swift 7, 5, 3, 1: periodo d'uscita e prezzoLa nuova gamma di portatili Acer uscirà a partire dall'autunno con il seguente prezzo e programmazione:
- Acer Swift 7: da ottobre a partire da 1.299€
- Acer Swift 5: da novembre a partire da 749€
- Acer Swift 3: da ottobre a partire da 499€
- Acer Swift 1: da ottobre a partire da 349€
