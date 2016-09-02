Caricamento...

Il robot che esprime le emozioni è italiano

Redazione Avatar

di Redazione

02/09/2016

Il robot che esprime le emozioni è italiano
E’ italiano il robot che esprime le emozioni e che sta conquistando la rete con oltre un milione di visualizzazioni su youtube in una settimana.
Costruito nei laboratorio presso il centro Piaggio dell’Università di Pisa il robot umanoide si chiama FACE, acronimo di Facial Automation For Conveying Emotion , è comparso per la campagna promozionale di MORGAN , il nuovo film di Ridley Scott che uscirà il prossimo 6 ottobre.
 L’automa è apparso nel reaction video del trailer del film Morgan e -   come spiega il coordinatore dei team del ricercatori Danilo Rossi-  grazie a 32 micromotori posti tra epidermide e la struttura ossea, in modo analogo ai muscoli facciali, ha riprodotto  le diverse espressioni del volto in relazione a quello che vedeva  proprio come una persona reale.

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=JqS8DVPiV0E]

Tramite sensori posizionati sulla testa, FACE orienta  il proprio sguardo  verso l’interlocutore umano ne analizza le espressioni facciali e le gestualità  e ne  genera uno stato emotivo a partire dai sei stati base:  rabbia ,disgusto, paura, felicità , tristezza, sorpresa

[youtube https://www.youtube.com/watch?v=WLIkOUPdMLo]



Utilizzato come strumento per lo sviluppo dell’intelligenza artificiale e  per lo studio delle interazioni sociali e affettive tra uomo e robot, data la natura artificiale gli stati emotivi si riconoscono più facilmente rispetto a gli umani e ciò lo rende particolarmente adatto all’interazione con le persone capaci di interpretare un numero limitato di espressioni come per esempio i soggetti autistici
