IFA 2016, LG rivela nuovi monitor smart per il multimedia e il gaming

di Redazione 01/09/2016

Anche LG si prepara ad un'IFA 2016 più ricca di eventi e pubblico che mai, portando all'attenzione degli invitati un nuovo set di smart TV che possono essere considerate, secondo le ultime indiscrezioni, l'apice del brand coreano per quanto riguarda la produzione di display destinati ad un'utenza particolarmente concentrata sul multimedia, e che desidera una buona resa cromatica, fluidità e realismo in ambito videogaming. L'innovazione proposta da LG si dovrebbe concretizzare in un nuovo trio di monitor, alcuni dei quali realizzati con tecnologia Ultra Wide Screen, assieme ai più classici ma ugualmente all'avanguardia schermi curvi. La casa coreana ha inoltre cercato di includere nei suoi nuovi prodotti la compatibilità necessaria ad un numero di standard particolarmente elevato, tra cui l'HDR 10 e l'HLG (Hybrid Log Gamma), quest'ultimo apprezzato anche da diversi producer cinematografici e distributori di servizi video online. Questo supporto in particolaresarebbe particolarmente favorevole per tutti coloro che vogliono sviluppare programmi video in broadcast, che potrebbero fornire contenuti in HDR per live streaming di alta qualità senza dover far ricorso a standard meno compatibili. LG e smart TV: pronta una grande rivelazione all'IFA 2016? Quali saranno le tre TV smart che appariranno sul palco IFA per rappresentare LG, alla ricerca della massima qualità attualmente disponibile? Si parte da LG 38UC99 Monitor, un 38 pollici ultra-wide con risoluzione 3840 x 1600 e capace di emulare i video in 4K con estrema flessibilità. Il display è compatibile con le specifiche USB Type C e Bluetooth, e per quanto ci è dato sapere incarnerà colori veramente sbalorditivi a causa dei valori di gamut particolarmente elevati, rendendo possibile la riproduzione su schermo di tinte brillanti ed enfatizzate. Seguirà LG 34UC79G Monitor, 34 pollici ultra wide ricurvo con tecnologia IPS destinato soprattutto ai gamer, avendo un refresh rate di 144 Hz e un sistema di controllo proprietario di riduzione del lag (Dynamic Action Sync Technology) incorporato, assieme al sync proposto da AMD che dovrebbe rendere la lentezza nell'elaborazione dei contenuti un parametro del passato. LG concluderà poi la sua presentazione illustrando LG UM79G Monitor, di più modeste pretese ma comunque un'offerta interessante per chi si affida allo streaming di contenuti Google, all'interattività e alla tecnologia flat-screen IPS, su questo 34 pollici che vede pochi compromessi come monitor da salotto su cui seguire i propri telefilm preferiti, non disdegnando la possibilità di navigare da browser. La scelta di LG in merito ai feature da integrare nelle proprie smart TV nasce e si sviluppa all'IFA 2016 in risposta alle abitudini degli spettatori e dei consumatori di tecnologia avanzata, in costante cambiamento, permettendoci finalmente di sperimentare una sensazione di immersività totale grazie ad una risoluzione in grado di riprodurre fedelmente le immagini più belle e tecnicamente impeccabili: quale sarà la risposta degli altri brand più abili in questo campo, tra cui Sony e Samsung?