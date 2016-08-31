Caricamento...

IFA 2016, Asus rivela ZenWatch 3

31/08/2016

IFA 2016, Asus rivela ZenWatch 3

ASUS è tra le prime a iniziare le conferenze nel corso della fiera internazionale IFA 2016 di Berlino e fa da apripista annunciando ZenWatch 3. Si tratta del suo primo smartwatch con schermo tondo, il cui aspetto assomiglia a un orologio tradizionale. Sotto il telaio, realizzato in acciaio inossidabile, si nasconde infatti un vero e proprio gioiello della tecnologia.

ASUS ZenWatch 3: l’estetica che unisce stile e tecnologia

Asus ZenWatch 3 è stato realizzato per poter unire stile e tecnologia. A livello di progettazione, infatti, il dispositivo è stato realizzato nei minimi dettagli, come se si trattasse di un orologio analogico. Nessun particolare è stato lasciato al caso. Il dispositivo sarà acquistabile nei colori nero, silver e rose gold, con inserti in oro e una cassa in acciaio inossidabile. Un look che lo fa risaltare in tutta la sua bellezza. ASUS-ZenWatch-3-3

ASUS ZenWatch 3: le caratteristiche tecniche principali

ZenWatch 3 presenta un display AMOLED da 1,39 pollici con risoluzione 400×400 pixel. Lo schermo è inoltre protetto da Gorilla Glass 3. Sul lato destro della cassa vi sono tre pulsanti che serviranno per cambiare le impostazioni dello schermo o accedere alle funzionalità più usate. Oltre al chip Snapdragon 2100, ZenWatch 3 è dotato di 512 MB di RAM, 4 GB di memoria flash eMMC, accelerometro, giroscopio, sensore di luce ambientale, moduli WiFi e Bluetooth 4.1. La batteria è da 340 mAh e il produttore garantisce un’autonomia fino a due giorni. Il dispositivo supporta inoltre la tecnologia HyperCharge che consente una ricarica fino al 60% in 15 minuti. Inizialmente ZenWatch 3 sarà dotato di OS Android Wear. ASUS promette però che verrà effettuato l'aggiornamento alla nuova del sistema operativo Google Android Wear 2.0, a partire dal prossimo autunno. ASUS-ZenWatch-3-2

ASUS ZenWatch 3: disponibilità e prezzo

Asus ZenWatch 3 sarà in vendita da ottobre al prezzo di 229 euro. La dimensione della corona non sarà personalizzabile ma si potrà scegliere tra un cinturino in gomma e uno in pelle. ASUS-ZenWatch-3-1
