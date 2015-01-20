8 Film al cinema da non perdere nel 2015
di Redazione
20/01/2015
Il 2015 sul grande schermo è iniziato alla grande con "American Sniper" e "The imitation Game". Tuttavia il film di Eastwood e quello sulla vita di Turing non sono certamente le uniche pellicole di spessore che segneranno questo 2015 della settima arte. Sono tante le pellicole che gli amanti del cinema non possono perdersi in questo anno che è appena iniziato e di cui sui siti non solo di news relative al mondo del cinema, ma anche su quelli di news di tecnologia si parla frequentemente. Ma quali sono gli 8 film che non bisogna farsi assolutamente sfuggire quest'anno e che sicuramente vale la pena andare a vedere al cinema? [youtube http://youtu.be/c2nnAvBnvek] Una delle pellicole per cui l'attesa è altissima è "Avengers - Age of Ultron". Il trailer postato recentemente in rete non ha fatto altro che confermare quanto si sospettava, ovvero che questo secondo capitolo delle avventure del team di supereroi "made in Marvel" sarà ancora più adrenalinico ed emozionante del primo. La mancanza del personaggio di Loki continua a creare dispiacere tra i fan, ma Joss Whedon, ancora dietro la macchina da presa come nel primo capitolo, sembra davvero in grado di non far pesare questa mancanza. [youtube http://youtu.be/15Htr6Vsjuo] Rimanendo nel territorio Marvel c'è molta curiosità ed interesse intorno a "Ant-Man". La nuova trasposizione sul "grande schermo" di un'altra delle "seconde linee" dell'universo Marvel si preannuncia capace di conquistare anche chi non ha mai letto la versione cartacea della avventure di questo personaggio, capace di rimpicciolirsi e contemporaneamente acquisire una forza fisica strabiliante. [youtube http://youtu.be/1-JtSSSthJ8] Il 2015 segnerà anche il ritorno sul grande schermo dei fratelli Wachowski. Il successore del controverso ma indubbiamente affascinante "Cloud Atlas" è un film che rimane nel genere della fantascienza, dal titolo "Jupiter - Il destino dell'universo". Il film è molto atteso non solo perchè dai due registi ci si aspettano sempre film non banali, ma anche perché sarà il loro esordio in 3D. [youtube http://youtu.be/n-eh54MZsIk] Neill Blomkamp fin dal suo film d'esordio si è segnalato come uno dei cineasti più interessanti della nuova generazione e nonostante "Elysium", il suo primo film "made in Usa", non abbia avuto il successo che ci si aspettava, la sua nuova fatica è molto attesa da chi ama il cinema. "Chappie", questo il titolo del suo nuovo film in uscita in primavera, racconta la storia di un robot capace di provare sentimenti ed emozioni e che si dovrà confrontare con le difficoltà nell'essere considerato un "diverso" dagli esseri umani. [youtube http://youtu.be/sjDDzzJ20TE] In una panoramica del genere non può mancare "Star Wars: il risveglio della Forza", il quale si candida ad essere il campione d'incassi di quest'anno. Una pellicola della saga di Star Wars non ha bisogno di presentazioni e il fatto che al comando delle operazioni sia stato chiamato J. J. Abrams è garanzia di qualità. [youtube http://youtu.be/himZLSbPdO4] Rimanendo nell'ambito di saghe che hanno fatto la storia del cinema, il 2015 sarà anche l'anno del nuovo James Bond. Da quando 007 ha le fattezze di Daniel Craig le pellicole con protagonista l'agente segreto più famoso del mondo sono tornate ad avere un successo planetario, come testimoniato da "Skyfall", pellicola tra le migliori del 2012 e predecessore di questo atteso "Spectre", il quale segnerà l'inizio di una nuova fase per il personaggio di Bond, fase che però potrebbe rimetterlo in contatto con il passato, come suggerito dal titolo. [youtube http://youtu.be/hNnBjuPa-g4] Sarà per il richiamo a un classico come "Ghostbusters", ma la storia raccontata in "Pixels", dove un gruppo di "nerd" viene ingaggiato dal governo Usa per contrastare i personaggi di un videogioco degli anni '80 che si sono materializzati nel mondo reale intriga moltissimo e il film è tra quelli da non perdere se si è dei nostalgici. [youtube http://youtu.be/P-WnULvCdFA] Il 2015 sarà anche l'anno del ritorno sugli schermi della saga di "Hunger Games". E' infatti prevista l'uscita di "Hunger Games – Il canto della Rivolta: parte 2", che darà le risposte che tutti i fan attendono dal film precedente.
