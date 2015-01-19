Addio mouse e tastiera, ecco Myo un nuovo modo per controllare il PC
19/01/2015
Myo è un bracciale, anzi per meglio indentificarlo potremmo dire che assomiglia ad un bracciolo da mare, uno di quei galleggianti che si applicano intorno al bicipite di chi non sa nuotare per impedirgli di affondare. In realtà Myo non ha niente a che vedere con il mare e con il nuoto se non il fatto che si applica più o meno come un bracciolo proprio intorno al bicipite. Una volta applicato, Myo inizia a controllare i movimenti del nostro braccio e anche quelli della mano e delle dita. È in grado di intercettare lo spostamento laterale del braccio, un movimento di un dito, la chiusura o l'apertura del pugno e così via. [youtube http://youtu.be/oWu9TFJjHaM] Perché Thalmic Labs che è l'azienda che ha progettato Myo si è data tanto da fare per intercettare il movimento del braccio e della mano? Semplice, perché tutti i movimenti vengono trasmessi attraverso un app collegata ad una qualunque periferica compatibile. Supponiamo per esempio che siate dei videogiocatori incalliti, perché sforzarsi per esempio a usare la tastiera, il mouse o il joystick per far muovere un omino quando potreste utilizzare due dita per simulare il gesto del camminare? con Myo sarebbe sufficiente questo per vedere l'omino camminare sullo schermo. Analogie si potrebbero fare con un simulatore di volo o con qualunque altra applicazione che richiede un'interazione con l'utente. Ammettiamo che stiate leggendo un documento, potreste semplicemente utilizzare il classico gesto dello "Sfoglia" per cambiare pagina, fare scrollare il video e così via. Myo a quano pare è abbastanza maturo per arrivare nelle case di ogni utente che voglia sperimentare un modo diverso per relazionarsi con Mac e PC, tanto che potrebbe essere disponibile su Amazon nelle prossime settimane al costo di $199
