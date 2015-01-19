Cartelloni pubblicitari 3D in arrivo nel 2016
di Redazione
Non c'è più freno all'avvento del 3D. Cinema e televisione hanno fatto da apripista ma a breve potremmo vedere sulle nostre strade cartelloni pubblicitari con immagini tridimensionali. La tecnologia sarebbe frutto degli sforzi congiunti del Politecnico di Vienna e la start-up austriaca TriLite e potrebbe andare in produzione già a partire dal 2016. L'idea è quella di utilizzare un sistema di laser orientati sapientemente in modo da ricreare sui cartelloni pubblicitari un effetto tridimensionale fruibile senza l'utilizzo di occhiali. Fulcro dell'intera tecnologia sarebbe il "Trixel" un insieme di punti costituiti da una luce laser e uno specchietto mobile.
"Lo specchio - ha spiegato Ulrich Schmid, uno dei responsabili del progetto - dirige i raggi laser attraverso il campo visivo, da sinistra a destra, e durante il movimento l'intensità del laser è modulato in modo che diversi laser flash vengono inviati in diverse direzioni". L'effetto 3D è visibile solo a un certo intervallo di distanze, altrimenti l'immagine risulterà piatta, ma la tridimensionalità è visibile a 360 gradi attorno al pannello e può essere 'sintonizzata' a varie distanze. L'effetto è visibile anche in pieno sole e i cartelloni potrebbero visualizzare anche più di un annuncio a seconda dell'angolazione da cui si osserva il cartellone.Il prototipo è ancora alla fase di studio ma la ricerca prosegue veloce tanto che una possibile produzione destinata alle nostre strade potrebbe non essere così lontana. Fonte Ansa
