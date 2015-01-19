Un pennino per iPad Pro. Passo indietro?
di Redazione
19/01/2015
''Poiché è più preciso delle dita di una persona, uno stilo in alcuni casi può risultare più pratico da usare rispetto alla combinazione di mouse e tastiera'', ha scritto Kuo. ''Per questo riteniamo che il pennino migliorerà l'esperienza utente su un iPad da 12,9 pollici''.Certo, è abbastanza improbabile che Apple dopo avere investito così tanto sulle gesture e sugli schermi touch cambi totalmente strategia direzionandosi verso l'uso di un pennino, così è probabile che si tratterà di un optional e non peserà dunque sul prezzo del tablet. L'idea non è quella di creare i presupposti per consentire ad Apple di fare cassa inserendo il pennino nella dotazione dell'iPad quanto piuttosto quello di migliorare l'esperienza utente. Il pennino potrebbe essere ricaricabile attaverso un connettore Lightning, non sarà però dotato di accelerometro e giroscopio, sensori che consentirebbero una scrittura anche su altri dispositivi e non sul sullo schermo del tablet, inclusa la scritura 3D, o almeno è probabile che queste funzionalità non arriveranno nel 2015. Apparentemente nell'immaginario collettivo potrebbe sembrare un passo indietro almeno rispetto a quanto Apple ha fin qui fatto in termini di innovazione tecnologica nel campo dell'interazione utente-device, tuttavia è ancora presto per dirlo, bisognerà aspettare per capire quali sono le motivazioni che spingono a questa scelta, ammesso che si tratti di una scelta reale e non di un rumordestinato a rimanere tale. In ogni caso prima di esprimere un parere dovremo attendere di conoscere le caratteristiche dell'hardware e del software a corredo Foto by Smemon (CC BY 2.0)
Articolo Precedente
Cartelloni pubblicitari 3D in arrivo nel 2016
Articolo Successivo
Samsung punta gli occhi su BlackBerry
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Alcuni vantaggi di un Mac ricondizionato
23/03/2021