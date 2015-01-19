Caricamento...

Un pennino per iPad Pro. Passo indietro?

19/01/2015

Un pennino per iPad Pro. Passo indietro?
Apple dopo avere investito più di ogni altra azienda sul mondo delle gesture e gli schermi touch potrebbe effettuare una storica capriola all'indietro e dotare il nuovo iPad Pro di un pennino. A favorire il ritorno di questo accessorio potrebbe essere l'avvento del nuovo iPad Pro da 12.9 pollici non ancora sul mercato ma sul quale già da tempo si susseguono ipotesi di ogni genere. Ad essere convinto del ritorno del penniino è Ming-chi Kuo analista di KGI Securities il quale analizzando un documento ottenuto da Apple Insider riguardante i brevetti di Apple conclude che tutto porta a pensare che nel secondo trimestre di quest'anno assisteremo al lancio di un nuovo tablet dotato di pennino.
''Poiché è più preciso delle dita di una persona, uno stilo in alcuni casi può risultare più pratico da usare rispetto alla combinazione di mouse e tastiera'', ha scritto Kuo. ''Per questo riteniamo che il pennino migliorerà l'esperienza utente su un iPad da 12,9 pollici''.
Certo, è abbastanza improbabile che Apple dopo avere investito così tanto sulle gesture e sugli schermi touch cambi totalmente strategia direzionandosi verso l'uso di un pennino, così è probabile che si tratterà di un optional e non peserà dunque sul prezzo del tablet. L'idea non è quella di creare i presupposti per consentire ad Apple di fare cassa inserendo il pennino nella dotazione dell'iPad quanto piuttosto quello di migliorare l'esperienza utente. Il pennino potrebbe essere ricaricabile attaverso un connettore Lightning, non sarà però dotato di accelerometro e giroscopio, sensori che consentirebbero una scrittura anche su altri dispositivi e non sul sullo schermo del tablet, inclusa la scritura 3D, o almeno è probabile che queste funzionalità non arriveranno nel 2015. Apparentemente nell'immaginario collettivo potrebbe sembrare un passo indietro almeno rispetto a quanto Apple ha fin qui fatto in termini di innovazione tecnologica nel campo dell'interazione utente-device, tuttavia è ancora presto per dirlo, bisognerà aspettare per capire quali sono le motivazioni che spingono a questa scelta, ammesso che si tratti di una scelta reale e non di un rumordestinato a rimanere tale. In ogni caso prima di esprimere un parere dovremo attendere di conoscere le caratteristiche dell'hardware e del software a corredo Foto by Smemon (CC BY 2.0)
