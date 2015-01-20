Ecco la lista delle password peggiori usate nel 2014
di Redazione
20/01/2015
SplashData ha appena rilasciato, come accade ogni anno, la lista delle password meno sicure utilizzate dagli utenti nel 2014. I risultati non sono affatto sorprendenti. Rimane in testa "123456" senza variazioni rispetto all'anno precedente. Segue "password" che mantiene la seconda piazza del podio come già nel 2013. Terzo posto con grande fantasia per "12345" mentre al quarto si piazza "12345678". La buona notizia è che è diminuito il numero di utenti che utilizza password poco sicure simili a quelle che abbiamo elencato in precedenza. La cattiva notizia è che a quanto pare eventi che hanno caratterizzato il 2014 come il celebgate hanno insegnato ben poco agli utenti di Internet. Il punto principale è sempre lo stesso, a nulla valgono lo sforzo dei programmatori e dei sistemisti se poi gli utenti continuano ad usare password decisamente lontane da ogni standard di sicurezza. È molto più semplice per un utente malintenzionato entrare in un pc protetto da password così semplici e appropriarsi di email e dati relativi ai contatti dell'utente la cui privacy è stata violata che non attaccare un sistema informatico protetto attraverso misure di sicurezza adeguate. Inoltre utilizzare password semplici mette anche a repentaglio l'eventuale azienda in cui il pc così poco protetto risiede. È infatti molto facile scovare una password così deboli e utilizzare il computer violato come cavallo di troia verso la rete aziendale. La lista pubblicata da SplashData contiene statistiche elaborate su base planetaria e i cui dati provengono in larga parte da file di password pubblicati da hacker che se ne sono appropriati indebitamente, per cui non c'è traccia evidente delle password peggiori utilizzate solo sul territorio italiano ma siamo pronti a scommettere che alcune ci farebbero sorridere...amaramente Ecco le prime 10 password più hackerate del 2014, la lista completa qui: 1. 123456 2. password 3. 12345 4. 12345678 5. qwerty 6. 123456789 7. 1234 8. baseball 9. dragon 10. football
