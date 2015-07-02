Caricamento...

Zuckerberg mostra il laser che porterà Internet nel mondo

Redazione Avatar

di Redazione

02/07/2015

Zuckerberg mostra il laser che porterà Internet nel mondo
Mark Zuckerberg CEO di Facebook nella sua ultima session di domande e risposte con gli utenti ha posto particolare attenzione su internet.org, il progetto che Facebook sta sviluppando con l'intenzione di portare Internet in ogni luogo del mondo, anche in quei luoghi attualmente tagliati fuori da ogni connessione. Per perseguire i suoi scopi Facebook ha intenzione di utilizzare ogni tipo di tecnologia disponibile, ma ha suscitato un certo interesse l'idea di utilizzare un laser per portare il segnale a terra. Così oggi Zuckerberg ha pubblicato alcune fotografie dimostrative di quanto si sta sviluppando nel Connectivity Lab. Secondo quanto riportato dal creatore di Facebook il raggio laser non sarebbe visibile ad occhio umano, nelle foto è inserito solo a scopo dimostrativo, ma questo tipo di connessione migliorebbe drasticamente la velocità di trasmissione dei dati sulle lunghe distanze. Facebook avrebbe intenzione di utilizzare un sistema misto fra droni e satelliti per fare rimbalzare il segnale in ogni parte del mondo ed in alcuni casi la comunicazione verrebbe effettuata attraverso il raggio laser di cui tanto si sta parlando in questi giorni. https://www.facebook.com/zuck/posts/10102217102231151
