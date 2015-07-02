iPhone 6S in arrivo a Settembre, migliore batteria e connettività

Arrivano le prime immagini non ufficiali del prossimo iPhone 6S. I leak arrivano da 9to5Mac. Non è la prima volta che 9to5Mac propone dei leak che poi si rivelano essere sufficientemente vicini alla realtà. Dunque anche questa volta, nonostante si tratti di immagini non ufficiali, i rumors sulla rete si sono moltiplicati e sulla base delle immagini è possibile anche tirar fuori qualche particolare tecnico interessante. Prima di tutto dalle immagini si intravede un modem MDM9635M Qualcomm 9x35 che dovrebbe andare a sostituire l'attuale 9x25 che equipaggia iPhone 6 e iPhone 6 Plus. Per coloro che non amano i numeri è sufficiente dire che il nuovo modem potrebbe aumentare di circa due volte la velocità teorica di download dell'LTE. L'MDM9635M non è completamente una novità sul mercato. Qualcomm lo ha annunciato già nel 2013 anche se il chip ha iniziato ad essere montato su alcuni modelli di smartphone non più di un anno fa. Il primo telefonino ad essere equipaggiato con questo particolare tipo di chip è stato il Galaxy S5. Potenzialmente l'MDM9635M potrebbe fornire prestazioni in download di 300Mbps, raddoppiando la velocità raggiunta dalla linea di iPhone attualmente in commercio. Il nuovo chip può raggiungere anche una velocità in upload di 50Mbps. Il nuovo processore sarebbe anche più efficiente in termini di consumo energetico. Non è roba da poco se si considera che la durata della batteria è uno dei punti nevralgici per qualunque smartphone moderno ed ancor di più per iPhone 6. L'utilizzo di questo nuovo chipset condurrebbe dunque ad aumentare la durata della batteria soprattutto quando lo smartphone viene frequentemente utilizzato con connessioni LTE. Dal punto di vista delle dimensioni, le immagini leaked da 9to5Mac mostrano una scheda madre più stretta e compatta rispetto a quella attuale di iPhone 6. Un possibile risparmio di spazio sarebbe sufficiente per inserire una batteria di dimensioni più ampie rispetto a quella attuale e dunque migliorare ulteriormente il numero di ore di carica del telefonino. Una migliore efficienza nel consumo energetico significa anche un riscaldamento meno significativo dello smartphone. Una miglioria che andrebbe a risolvere un problema che qualcuno ha sperimentato durante un uso intenso di iPhone e iPhone Plus. Stando alle voci di corridoio, l'iPhone 6S potrebbe arrivare a Settembre, qualcuno si spinge ad ipotizzare persino una data effettiva ovvero il 25 Settembre. Allo stato attuale non c'è comunque alcuna dichiarazione ufficiale che confermi le voci e i leak fuoriusciti in questi giorni.