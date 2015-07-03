Yahoo si arrende: userà il motore di Google

"Per creare in assoluto le migliori esperienze per gli utenti di Yahoo - fa sapere un portavoce della società di Sunnyvale - , di tanto in tanto, effettueremo piccoli test con diversi partner inclusi motori di ricerca. Al momento non abbiamo altro da aggiungere".

"Yahoo sta al momento testando motori di ricerca e (sistemi collegati) di pubblicità da un certo numero di partner, incluso Google che è una delle loro opzioni".

ammette che utilizzerà il motore di ricerca die lo fa tramite portavoce della stessa società. Dopo anni e anni di battaglie, l’azienda fondata nel lontano 1994 e che per anni è stata sinonimo di ricerche sul Web, non ha potuto fare altro che assistere alla crescita del fenomeno Google. Mountain View ha da oltre 10 anni scalzato Yahoo! dal trono delle ricerche, quindi non c’è nulla di scandaloso o di così eclatante se alla fine si decida proprio di approfittare del modello di Google per offrire ai propri utenti esperienze migliorate.Ovviamente, tra i cosiddetti partner, ci sarà inevitabilmente Google, che quanto a ricerche fa ormai scuola da diversi anni. Anche se nel comunicato si parla di “piccoli test”, l’annuncio suona come una sorta di resa, da parte della dirigenza Yahoo!. Nel 2012, l’azienda fondata a Sunnyvale nel 1994 ha affidato la guida a Marissa Mayer, proprio una ex Google, con lo scopo di rilanciare le ambizioni, ma evidentemente i risultati non sono fin qui quelli sperati. Il trend non si è invertito e già lo scorso mese di aprile Yahoo! aveva perso l’esclusiva Microsoft, siglata nel 2010. Le due aziende assieme controllavano appena il 6,5% del mercato dei motori di ricerca, mentre Google nel 2015 dovrebbe toccare quota 54,5%. Per questo motivo, dunque, dalle parti di Yahoo hanno deciso di aprirsi a nuove soluzioni, che vedano Mountain View come alleato piuttosto che come un concorrente. È la stessa Google a confermare le intenzioni di Yahoo! con una breve nota: