iPhone 6S telecamera da 12MP e Video 4K [leak]
di Redazione
03/07/2015
Nuove indiscrezioni su iPhone 6S rivelano la possibile presenza di una telecamera da 12MP con il supporto alla registrazione video 4K. L'indicazione arriva da un nuovo leak diffuso in rete da un utente cinese di Sina Weibo, piattaforma di microblogging che nel paese asiatico è largamente diffusa. Sul sito cinese sono dunque comparse nuove immagini che sembrerebbero dettagliare la presenza di una telecamera da 12MP con possibilità di registrazione video 4K. Le nuove indiscrezioni vanno ad aggiungersi a quelle già rivelate nei giorni scorsi dal sito 9to5mac che aveva mostrato l'interno del nuovo iPhone 6S, con un nuovo processore in grado di aumentare esponenzialmente la velocità del download dei dati. L'iPhone 6S potrebbe arrivare a Settembre 2015. Oltre alla già citata telecamera da 12MP e al nuovo chip per la trasmissione dati, il nuovo modello della famiglia iPhone potrebbe essere dotato anche di Force Touch, funzionalità che sfrutterebbe il livello di pressione sullo schermo per fornire agli utenti nuove possibilità di interazione. Novità anche dal punto di vista delle variazione di colore proposte, il prossimo iPhone 6S potrebbe arrivare anche con una variante con dorso in alluminio rosa e frontale in policarbonato bianco. Rumors finali su una possibile dotazione di 2GB di Ram. Come spesso accade, ancora nessuna comunicazione ufficiale, al momento tutti i dati sono raccolti attraverso fonti ufficiose.
