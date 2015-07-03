Un nuovo device per Google: GG1, saranno i Google Glass?
di Redazione
03/07/2015
Un nuovo device etichettato come GG1 e depositato da Google è comparso nelle richieste in approvazione all'FCC. La Federal Communications Commission (FCC) è l'organismo americano che si occupa di approvare una nuova periferica prima che questa finisca sul mercato. Il compito dell'FCC è verificare che la nuova periferica sia conforme agli standard per le trasmissioni radio e sicura per l'utilizzo da parte del pubblico. Nelle richieste in approvazione alla FCC è comparso un nuovo device prodotto da Google ed etichettato come GG1. Non sono disponibili ulteriori dettagli su questo device ma l'etichetta GG1 ha immediatamente evocato l'acronimo Google Glass e molti hanno intravisto in GG1 la sigla che nasconde una futura evoluzione degli occhiali della casa di Mountain View. GG1 inoltre non è classificato come smartphone o tablet e nonostante questo è equipaggiato con connessione wireless 02.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi, Bluetooth LE e una batteria ricaricabile, dunque chiaramente deve trattarsi di un oggetto indossabile e dotato delle più recenti tecnologie di connettività. A fare scatenare ulteriormente la fantasia dei puù curiosi anche la modalità con cui è formattata l'etichetta che identifica il prodotto e che sarebbe molto simile a quella utilizzata sugli attuali Google Glass. Naturalmente si tratta solo di illazioni, ma se indizi così poco consistenti hanno già scatenato la fantasia dei fan, è facile ipotizzare quanto una nuova versione dei Google Glass con tutte le innovazioni che potrebbe portare con se, sia ancora l'oggetto dei desideri di moltissimi utenti
Articolo Precedente
Casio produrrà uno Smartwatch nel 2016
Articolo Successivo
iPhone 6S telecamera da 12MP e Video 4K [leak]