Un nuovo device per Google: GG1, saranno i Google Glass?

Un nuovo device etichettato come GG1 e depositato da Google è comparso nelle richieste in approvazione all'FCC. La Federal Communications Commission (FCC) è l'organismo americano che si occupa di approvare una nuova periferica prima che questa finisca sul mercato. Il compito dell'FCC è verificare che la nuova periferica sia conforme agli standard per le trasmissioni radio e sicura per l'utilizzo da parte del pubblico. Nelle richieste in approvazione alla FCC è comparso un nuovo device prodotto da Google ed etichettato come GG1. Non sono disponibili ulteriori dettagli su questo device ma l'etichetta GG1 ha immediatamente evocato l'acronimo Google Glass e molti hanno intravisto in GG1 la sigla che nasconde una futura evoluzione degli occhiali della casa di Mountain View. GG1 inoltre non è classificato come smartphone o tablet e nonostante questo è equipaggiato con connessione wireless 02.11 a/b/g/n/ac dual-band WiFi, Bluetooth LE e una batteria ricaricabile, dunque chiaramente deve trattarsi di un oggetto indossabile e dotato delle più recenti tecnologie di connettività. A fare scatenare ulteriormente la fantasia dei puù curiosi anche la modalità con cui è formattata l'etichetta che identifica il prodotto e che sarebbe molto simile a quella utilizzata sugli attuali Google Glass. Naturalmente si tratta solo di illazioni, ma se indizi così poco consistenti hanno già scatenato la fantasia dei fan, è facile ipotizzare quanto una nuova versione dei Google Glass con tutte le innovazioni che potrebbe portare con se, sia ancora l'oggetto dei desideri di moltissimi utenti