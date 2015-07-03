Casio produrrà uno Smartwatch nel 2016
di Redazione
03/07/2015
"Stiamo provando a portare il nostro smarwatch oltre il livello di guardia della perfezione, un dispositivo che non si rompe facilmente, semplice da indossare, e fa sentire bene chi lo indossa"ha dichiarato Kazuhiro Kashio presidente della compagnia. Il nuovo smartwatch di Casio potrebbe arrivare sul mercato a Marzo 2015 ad un prezzo di circa 350€ che lo metterebbe in competizione con alcuno modelli di Apple Watch. Casio dunque ha tutte le intenzioni di fare un ingresso alla grande nel mercato degli smartwatch e non abbiamo dubbio che con il potenziale tecnologico nel DNA di questa azienda, darà filo da torcere agli altri player
