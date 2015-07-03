Casio produrrà uno Smartwatch nel 2016

"Stiamo provando a portare il nostro smarwatch oltre il livello di guardia della perfezione, un dispositivo che non si rompe facilmente, semplice da indossare, e fa sentire bene chi lo indossa"

Casio non è un nome qualunque fra i costruttori di orologi. La casa giapponese, ben prima che l'attuale tecnologia consentisse le meraviglie da polso che oggi sono oggetto del desiderio di molti, ha scommesso tutto su progresso e innovazione. Gli orologi disono noti per essere stati fra i primi ad integrare funzioni che poi sono diventate uno standard per gli orologi digitali, cronometro, calcolatrice, sveglia, altimetro e molte altre funzionalità hanno equipaggiato storicamente gli orologi di Casio. Oggi. L'annuncio è di quelli che non devono essere lasciati passare innoservati nascosto dai veli del marketing di giganti come Apple e Samsung. Casio è un produttore che in quanto ad orologi conosce il fatto suo. Da un pioniere della tecnologia nel campo degli orologi ci si attende uno Smartwatch dalle caratteristiche decisamente avanzate. Casio inoltre ha dichiarato a Wall Street Journal che sta lavorando a questo progetto già da quattro anni. Secondo quanto dichiarato a Wall Street Journal, lo Smartwatch di Casio sarà orientato allo sport e al tempo libero sia in termini di funzionalità sia in termini di aspetto estetico.ha dichiarato Kazuhiro Kashio presidente della compagnia. Il nuovo smartwatch di Casio potrebbe arrivare sul mercato a Marzo 2015 ad un prezzo di circa 350€ che lo metterebbe in competizione con alcuno modelli di Apple Watch. Casio dunque ha tutte le intenzioni di fare un ingresso alla grande nel mercato degli smartwatch e non abbiamo dubbio che con il potenziale tecnologico nel DNA di questa azienda, darà filo da torcere agli altri player