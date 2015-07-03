Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Casio produrrà uno Smartwatch nel 2016

Redazione Avatar

di Redazione

03/07/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Casio produrrà uno Smartwatch nel 2016
Casio non è un nome qualunque fra i costruttori di orologi. La casa giapponese, ben prima che l'attuale tecnologia consentisse le meraviglie da polso che oggi sono oggetto del desiderio di molti, ha scommesso tutto su progresso e innovazione. Gli orologi di Casio sono noti per essere stati fra i primi ad integrare funzioni che poi sono diventate uno standard per gli orologi digitali, cronometro, calcolatrice, sveglia, altimetro e molte altre funzionalità hanno equipaggiato storicamente gli orologi di Casio. Oggi Casio annuncia che produrrà uno Smartwatch nel 2016. L'annuncio è di quelli che non devono essere lasciati passare innoservati nascosto dai veli del marketing di giganti come Apple e Samsung. Casio è un produttore che in quanto ad orologi conosce il fatto suo. Da un pioniere della tecnologia nel campo degli orologi ci si attende uno Smartwatch dalle caratteristiche decisamente avanzate. Casio inoltre ha dichiarato a Wall Street Journal che sta lavorando a questo progetto già da quattro anni. Secondo quanto dichiarato a Wall Street Journal, lo Smartwatch di Casio sarà orientato allo sport e al tempo libero sia in termini di funzionalità sia in termini di aspetto estetico.
"Stiamo provando a portare il nostro smarwatch oltre il livello di guardia della perfezione, un dispositivo che non si rompe facilmente, semplice da indossare, e fa sentire bene chi lo indossa"
ha dichiarato Kazuhiro Kashio presidente della compagnia. Il nuovo smartwatch di Casio potrebbe arrivare sul mercato a Marzo 2015 ad un prezzo di circa 350€ che lo metterebbe in competizione con alcuno modelli di Apple Watch. Casio dunque ha tutte le intenzioni di fare un ingresso alla grande nel mercato degli smartwatch e non abbiamo dubbio che con il potenziale tecnologico nel DNA di questa azienda, darà filo da torcere agli altri player
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Saldi, Amazon Prime Day il 15 Luglio per la festa dei 20 anni

Articolo Successivo

Un nuovo device per Google: GG1, saranno i Google Glass?

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020