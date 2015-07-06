Saldi, Amazon Prime Day il 15 Luglio per la festa dei 20 anni

"Prime day è un evento della durata di un solo giorno che proporrà più offerte scontate di quelle del Black Friday, esclusivamente per gli utenti Prime. Gli utenti ogni giorno ci dicono quanto amano Prime e noi vogliamo fare ancora di meglio"

"Se non siete già membri di Prime, dovreste immediatamente diventarlo per non perdere l'occasione della più grande giornata di saldi del mondo" ha continuato.

Amazon compie 20 anni e per l'occasione, il 15 Luglio, tutta o quasi tutta la merce su Amazon potrà essere acquistata a prezzo scontato. Saldi fuori stagione dunque, che nelle intenzioni della società di Jeff Bezos dovrebbero surclassare addirittura il successo del famoso Black Friday. Per l'occasione Amazon ha coniato un nuovo nome: il "". Di fatto solo gli utenti Prime avranno la possibilità di accedere agli sconti super della giornata del 15 Luglio. Tutti gli altri dovranno dire addio agli affari del giorno, a meno che non decidano di effettuare un abbonamento Prime gratuito per 30 Giorni, subito dopo dovranno sborsare i canonici 19.99€ per un anno. Gli utenti che non vorranno mantenere l'iscrizione a prime potranno comunque cancellarla in qualsiasi momento. Prime è il servizio di Amazon che consente di usufruire delle spedizioni di Amazon in un solo giorno lavorativo su oltre un milione di prodotti per quasi tutti i CAP italiani.contemporaneamente negli Stati Uniti, Spagna, Giappone, Italia, Germania Francia, Canada e Austria a partire dalla mezzanotte. In quel giorno Amazon proporrà ogni 10 minuti una nuova offerta scontata per tutte o quasi tutte le categorie d'acquisto del più famoso negozio di e-commerce del mondo.ha detto Greg Greeley, vice presidente di Amazon Prime.È evidente dunque che Amazon stia cercando di organizzare un evento in cui non solo si assicurerà un volume di vendite straordinarie, ma anche una tonnellata di nuovi utenti Prime molti dei quali rimarranno utenti del servizio anche dopo la fine delle offerte.