YouTube: arrivano i video in HDR, come vederli e caricarli

Redazione Avatar

di Redazione

08/11/2016

YouTube si apre ai video in HDR: High Dynamic Range. Si tratta del nuovo formato che sta subendo una notevole spinta negli ultimi tempi grazie all’uscita della console PlayStation 4 Pro e ai nuovi televisori la cui commercializzazione è prevista nelle prossime settimane. Il noto social network di Google dedicato ai social network, ha deciso pertanto che non sia il caso di farsi trovare impreparato, annunciando così il supporto allo streaming video dei filmati in HDR. Si tratta sostanzialmente di filmati con un maggiore rapporto di contratto e spazio di colore, che consentono dunque una visualizzazione più naturale e realistica rispetto ai precedenti standard. Praticamente, la resa è quella più vicina alla percezione dei nostri occhi rispetto al mondo reale. Anche su YouTube sarà possibile guardare i video in questa qualità superiore, a patto che si disponga di monitor per PC compatibili, o di smart TV che supportano l’HDR. Per il lancio di questo nuovo servizio, Google ha siglato delle importanti collaborazioni con famosi YouTuber come MysteryGuitarMan o Jacob e Katie Schwarz, che avranno il compito di promuovere sostanzialmente il nuovo formato pubblicando i loro prossimi video in HDR. In ogni caso, chiunque abbia realizzato video in High Dynamic Range li potrà caricare sul proprio canale YouTube e mostrarli al mondo in streaming.

YouTube: come caricare i video in HDR

Prima di farlo, però, vi consigliamo di dare un’occhiata alla guida realizzata appositamente da Google: qui potete trovare i requisiti per i video HDR, le modalità di upload e la risoluzione ai più comuni problemi che si possono riscontrare nell’operazione.
Huawei MediaPad T2 8 Pro, il nuovo tablet di fascia media

Nokia D1C, nuovo smartphone Android Nougat si rivela in nuovo leak

Redazione

