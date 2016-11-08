Home Mobile Nokia D1C, nuovo smartphone Android Nougat si rivela in nuovo leak

di Redazione 08/11/2016

E' da tempo che siamo in attesa di news che riguardano l'atteso ritorno di Nokia nel mondo mobile, dopo essere stata legata per anni a Microsoft per la produzione dei celebri Lumia. Il 2017 sarà un anno molto importante sotto questo punto di vista, dal momento che potremo vedere in azione per la prima volta i nuovi Nokia D1C, smartphone Android Nougat di cui recentemente sono trapelati i primi render online. Nokia D1C non è tuttavia una novità, per i più attenti fan della casa finlandese: lo smartphone è già passato attraverso i benchmark di Geekbench e AnTuTu, che ne hanno rivelato le plausibili specifiche tecniche già lo scorso Ottobre, senza tuttavia mostrare in dettaglio le immagini del prodotto finale. Tutto quello che mancherebbe a Nokia per il debutto del suo nuovo smartphone è la libertà di agire: quando Microsoft acquisì la sua sezione mobile, il brand si impegnò a non essere concorrente della casa di Redmond, evitando di commercializzare nuovi smartphone per un periodo di tempo che si sta, però, avviando alla fine. Nokia D1C: il medio-gamma che aprirà un nuovo mondo per il brand? Non si sa se al momento attuale "Nokia D1C" indichi il nome effettivo dello smartphone, oppure un code-name pronto ad essere sostituito con qualcosa di più indicativo al momento del debutto. Nonostante questo, sono trapelate le prime colorazioni del dispositivo, ovvero Bianco, Oro e Nero. C'è però una particolarità ha colpito gli osservatori più attenti: l'unico render con lettore di impronte digitali incorporato corrisponderebbe al colore Oro; gli altri due modelli ne sarebbero privi. Un semplice errore oppure una distinzione che apre ad un secondo modello di smartphone? Mentre attendiamo che si chiarisca questo dubbio, ricordiamo le specifiche tecniche del dispositivo: schermo full HD da 5 o 5,5 pollici, chipset Snapdragon 430 supportato dalla GPU Adreno 505, e 3 GB di RAM. Il supporto di memoria flash dovrebbe attestarsi sui 32 GB, anche se al momento non si sa di quanto sarà espandibile. Nokia D1C avrà inoltre una fotocamera posteriore da 13 megapixel ed una anteriore da 8, studiata anche per videochiamate oltre che per le popolari selfie. Come si può intuire da queste specifiche, non siamo in presenza di uno smartphone top di gamma, tuttavia la strategia di Nokia sembra proprio concretizzarsi nel voler proporre al pubblico un dispositivo più facilmente accessibile, per concentrarsi su hardware più sostanzioso in un prossimo futuro: riuscirà nel suo intento, oppure il pubblico sarà così impaziente da volere subito uno smartphone flagship?