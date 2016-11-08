Nokia D1C, nuovo smartphone Android Nougat si rivela in nuovo leak
di Redazione
08/11/2016
Nokia D1C: il medio-gamma che aprirà un nuovo mondo per il brand?Non si sa se al momento attuale "Nokia D1C" indichi il nome effettivo dello smartphone, oppure un code-name pronto ad essere sostituito con qualcosa di più indicativo al momento del debutto. Nonostante questo, sono trapelate le prime colorazioni del dispositivo, ovvero Bianco, Oro e Nero. C'è però una particolarità ha colpito gli osservatori più attenti: l'unico render con lettore di impronte digitali incorporato corrisponderebbe al colore Oro; gli altri due modelli ne sarebbero privi. Un semplice errore oppure una distinzione che apre ad un secondo modello di smartphone? Mentre attendiamo che si chiarisca questo dubbio, ricordiamo le specifiche tecniche del dispositivo: schermo full HD da 5 o 5,5 pollici, chipset Snapdragon 430 supportato dalla GPU Adreno 505, e 3 GB di RAM. Il supporto di memoria flash dovrebbe attestarsi sui 32 GB, anche se al momento non si sa di quanto sarà espandibile. Nokia D1C avrà inoltre una fotocamera posteriore da 13 megapixel ed una anteriore da 8, studiata anche per videochiamate oltre che per le popolari selfie. Come si può intuire da queste specifiche, non siamo in presenza di uno smartphone top di gamma, tuttavia la strategia di Nokia sembra proprio concretizzarsi nel voler proporre al pubblico un dispositivo più facilmente accessibile, per concentrarsi su hardware più sostanzioso in un prossimo futuro: riuscirà nel suo intento, oppure il pubblico sarà così impaziente da volere subito uno smartphone flagship?
Articolo Precedente
YouTube: arrivano i video in HDR, come vederli e caricarli
Articolo Successivo
Samsung Galaxy S8, lo smartphone dotato di Intelligenza Artificiale
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020