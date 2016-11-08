Caricamento...

Huawei MediaPad T2 8 Pro, il nuovo tablet di fascia media

Redazione Avatar

di Redazione

08/11/2016

Da tempo era oggetto di rumor l'imminente arrivo di un nuovo tablet per la popolare azienda cinese Huawei. Ora annunciato ufficialmente, il dispositivo si chiama Huawei MediaPad T2 8 Pro ed è un tablet di fascia media da 8 pollici, inizialmente presentato per il mercato cinese. Come per molti altri prodotti della società, è possibile che l'uscita a livello globale possa seguire nel giro di qualche mese. Al momento attuale però non possiamo averne la certezza e possiamo solo parlare per supposizioni con la speranza di saperne di più nel corso del prossimo CES di Las Vegas (5-8 gennaio 2017). Huawei MediaPad T2 8 Pro è caratterizzato da una scocca realizzata in materiale plastico e, trattandosi di un prodotto mid-range presenta un display IPS da 8 pollici con risoluzione FHD (1920x1080). Tra le altre specifiche di maggior risalto si segnala il processore Qualcomm Snapdragon 616 @1.5 GHz, 2GB di memoria RAM e 16GB di storage interno espandibile tramite micro SD. Huawei MediaPad T2 8 Pro sarà inoltre disponibile in due varianti: WiFi-only e 4G/LTE

Huawei MediaPad T2 8 Pro - le caratteristiche:

Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche complete del nuovo tablet Huawei:
  • Display IPS 8" FHD (1920x1080) in formato 16:10
  • SoC Octa Core Qualcomm Snapdragon 616
  • 2GB di memoria RAM
  • 16GB di storage interno espandibile tramite micro SD
  • Fotocamera posteriore da 8MP con flash LED e apertura focale f/2.0
  • Fotocamera anteriore da 2MP
  • Android 6.0.1 Marshmallow con EMUI 4.0 (interfaccia personalizzata e sviluppata da Huawei)
  • Connettività WiFi 802.11ac, LTE cat 4 fino a 150 Mbit / s, Bluetooth 4.0, GPS Glonass
  • Batteria da 4800 mAh
  • USB 2.0
  • Jack da 3.5mm
  • Spessore di 8,1 mm
  • Peso 340g
Huawei MediaPad T2 8 Pro - prezzo e disponibilità

Tra le altre specifiche di maggior risalto vi è la presenza di sensori di luminosità, prossimità e gravità. Grande assente è invece il sensore di impronte digitali. A livello di autonomia della batteria si segnala un'autonomia di 11 ore con riproduzione continua di video. Huawei MediaPad T2 8 Pro sarà commercializzato il prossimo mese in Cina ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 199 euro al cambio attuale.    
