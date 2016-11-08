Huawei MediaPad T2 8 Pro, il nuovo tablet di fascia media

Huawei MediaPad T2 8 Pro - le caratteristiche:

Display IPS 8" FHD (1920x1080) in formato 16:10

SoC Octa Core Qualcomm Snapdragon 616

2GB di memoria RAM

16GB di storage interno espandibile tramite micro SD

Fotocamera posteriore da 8MP con flash LED e apertura focale f/2.0

Fotocamera anteriore da 2MP

Android 6.0.1 Marshmallow con EMUI 4.0 (interfaccia personalizzata e sviluppata da Huawei)

Connettività WiFi 802.11ac, LTE cat 4 fino a 150 Mbit / s, Bluetooth 4.0, GPS Glonass

Batteria da 4800 mAh

USB 2.0

Jack da 3.5mm

Spessore di 8,1 mm

Peso 340g

Huawei MediaPad T2 8 Pro - prezzo e disponibilità

Da tempo era oggetto di rumor l'imminente arrivo di un nuovo tablet per la popolare azienda cinese Huawei. Ora annunciato ufficialmente, il dispositivo si chiama Huawei MediaPad T2 8 Pro ed è, inizialmente presentato per il mercato cinese. Come per molti altri prodotti della società, è possibile che l'uscita a livello globale possa seguire nel giro di qualche mese. Al momento attuale però non possiamo averne la certezza e possiamo solo parlare per supposizioni con la speranza di saperne di più nel corso del prossimo CES di Las Vegas (5-8 gennaio 2017). Huawei MediaPad T2 8 Pro è caratterizzato da una scocca realizzata in materiale plastico e, trattandosi di un prodotto mid-range presenta. Tra le altre specifiche di maggior risalto si segnala il processore Qualcomm Snapdragon 616 @1.5 GHz, 2GB di memoria RAM e 16GB di storage interno espandibile tramite micro SD. Huawei MediaPad T2 8 Pro sarà inoltre disponibile in due varianti: WiFi-only e 4G/LTEVediamo nel dettaglio le specifiche tecniche complete del nuovo tablet Huawei:[gallery link="file" ids="12960,12961,12962,12963,12964,12965,12966"]Tra le altre specifiche di maggior risalto vi èGrande assente è invece il sensore di impronte digitali. A livello di autonomia della batteria si segnala un'autonomia di 11 ore con riproduzione continua di video. Huawei MediaPad T2 8 Pro sarà commercializzato il prossimo mese in Cina adal cambio attuale.