Huawei MediaPad T2 8 Pro, il nuovo tablet di fascia media
di Redazione
08/11/2016
Huawei MediaPad T2 8 Pro - le caratteristiche:Vediamo nel dettaglio le specifiche tecniche complete del nuovo tablet Huawei:
- Display IPS 8" FHD (1920x1080) in formato 16:10
- SoC Octa Core Qualcomm Snapdragon 616
- 2GB di memoria RAM
- 16GB di storage interno espandibile tramite micro SD
- Fotocamera posteriore da 8MP con flash LED e apertura focale f/2.0
- Fotocamera anteriore da 2MP
- Android 6.0.1 Marshmallow con EMUI 4.0 (interfaccia personalizzata e sviluppata da Huawei)
- Connettività WiFi 802.11ac, LTE cat 4 fino a 150 Mbit / s, Bluetooth 4.0, GPS Glonass
- Batteria da 4800 mAh
- USB 2.0
- Jack da 3.5mm
- Spessore di 8,1 mm
- Peso 340g
Huawei MediaPad T2 8 Pro - prezzo e disponibilitàTra le altre specifiche di maggior risalto vi è la presenza di sensori di luminosità, prossimità e gravità. Grande assente è invece il sensore di impronte digitali. A livello di autonomia della batteria si segnala un'autonomia di 11 ore con riproduzione continua di video. Huawei MediaPad T2 8 Pro sarà commercializzato il prossimo mese in Cina ad un prezzo che dovrebbe aggirarsi intorno ai 199 euro al cambio attuale.
