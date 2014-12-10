Caricamento...

Youtube rewind il 2014 visto in 6 minuti

10/12/2014

Youtube rewind il 2014 visto in 6 minuti
Come ogni annno anche quest'anno Youtube ha deciso di salutare l'anno che sta finendo riunendo sotto la propria ala protettrice i suoi migliori content maker e producendo un video che in qualche modo mette insieme tutti i meme che hanno caratterizzato il 2014 per la piattaforma di produzione video più famosa al mondo. Per tutti coloro che hanno voglia di rivedere il 2014 nei 6 minuti circa del rewind proposto da Youtube l'indirizzo è http://www.youtube.com/rewind Nel video largo spazio al fenomeno dei selfie, all'ice bucket challenge, ai balletti cittadini di happy. Tutti meme che hanno abbondantemente caratterizzato il 2014 dei video. Fra i video di maggior tendenza per l'Italia, Suor Cristina che vince The Voice che comunque occupa la quarta posizione anche nei video più di tendenza al mondo, Matteo Renzi e l'inglese ed i momenti epici nei videogames Fra i video musicali, il primo posto va ad Erique Iglesias mentre l'italianissimo Rocco Hunt conquista il terzo gradino del podio
