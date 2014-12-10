Youtube rewind il 2014 visto in 6 minuti
di Redazione
10/12/2014
Come ogni annno anche quest'anno Youtube ha deciso di salutare l'anno che sta finendo riunendo sotto la propria ala protettrice i suoi migliori content maker e producendo un video che in qualche modo mette insieme tutti i meme che hanno caratterizzato il 2014 per la piattaforma di produzione video più famosa al mondo. Per tutti coloro che hanno voglia di rivedere il 2014 nei 6 minuti circa del rewind proposto da Youtube l'indirizzo è http://www.youtube.com/rewind Nel video largo spazio al fenomeno dei selfie, all'ice bucket challenge, ai balletti cittadini di happy. Tutti meme che hanno abbondantemente caratterizzato il 2014 dei video. Fra i video di maggior tendenza per l'Italia, Suor Cristina che vince The Voice che comunque occupa la quarta posizione anche nei video più di tendenza al mondo, Matteo Renzi e l'inglese ed i momenti epici nei videogames Fra i video musicali, il primo posto va ad Erique Iglesias mentre l'italianissimo Rocco Hunt conquista il terzo gradino del podio
Articolo Precedente
Sensore per le impronte digitali in arrivo sui laptop consumer
Articolo Successivo
Obama è il primo presidente programmatore