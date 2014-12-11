Sensore per le impronte digitali in arrivo sui laptop consumer
di Redazione
11/12/2014
Synaptics azienda leader per la produzione di trackpad per laptop ha appena annunciato il suo nuovo prodotto "Synaptics SecurePad", scanner per il rilevamento delle impronte digitali integrato in un trackpad. Ora, tutto ciò non è una rivoluzione, ovvero lo sarebbe se i rilevatori di impronte digitali facessero per la prima volta la loro comparsa sul mercato, ma in realtà questo tipo di periferica è presente da tempo sui notebook di fascia alta. La verà novità risiede nel fatto che SecurePad è un prodotto pensato per essere integrato anche in sistemi di fascia consumer. In altre parole tutto ciò significa che anche notebook dal costo contenuto potrebbero essere equipaggiati con un rilevatore di impronte digitali integrato nel trackpad. Ulteriore novità si Synaptics SecurePad è che è stato progettato per fornire all'utente un'esperienza d'utilizzo diversa rispetto a quella consueta che richiede uno Swipe sul sensore per il riconoscimento delle impronte, piuttosto il SecurePad è concepito in modo tale che il riconoscimento avvenga in modo più naturale utilizzando un sensore capacitivo simile a quello visto in iPad 3 o Galaxy S5. Cosa ci si può fare con un rilevatore di impronte digitali integrato nel notebook? Sicuramente più di una vagonata di cose: login, pagamenti elettronici, etc. Synaptics è già membro di FIDO (Fast Identity Online) alla quale sono legati anche Google, Samsung, Lenovo e qualche altro player dei pagamenti Online. Se due più due fa quattro, è facile ipotizzare che la disponibilità di questa tecnologia su larga scala porterà ben presto a sviluppi anche nei pagamenti elettronici. Il SecurePad è già disponibile per i produttori, ma ancora non ci sono annunci che riguardano l'integrazione di questa tecnologia nei propri prodotti. Non abbiamo dubbi che ben presto tuttavia i primi laptop consumer con riconoscitore di impronte digitali integrato arriveranno sul mercato. Foto by CPOA (CC BY-ND 2.0)
