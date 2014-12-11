Caricamento...

Da Seagate un HD da 8 Terabytes per 210 euro

Redazione Avatar

di Redazione

11/12/2014

Si chiama Shingled Magnetic Recording (SMR) Drives la tecnologia con cui Seagate produrrà HD in grado di immagazzinare fino ad 8 terabyte di dati al costo di circa 210 euro. Facendo due conti, un gigabyte di dati viene a costare meno di un caffè al bar. WOW un bel progresso se si pensa che qualche anno fa il costo dello storage rappresentava una fra le voci più elevate nell'acquisto di un nuovo computer. Dove sta il rovescio della medaglia? si perché non possono essere tutte rose e fiori, un rovescio c'è sempre ed in questo caso è che questo tipo di Hard Disk è lento, è veramente molto lento, circa 5.900RPM con una velocità di lettura scrittura di circa 150MB/sec. Gli HD più recenti raggiungono tranquillamente i 7.200RPM. Perché dunque produrre un colosso dai piedi di argilla, in grado di immagazinare quantità così grandi di dati ma ad una velocità così bassa? Facile, questo SMR Drive è un prodotto pensato come unità di backup per esempio dietro un'unità SSD. Le operazioni immediate potrebbero essere eseguite conservando i dati su SSD ed essere immediatamente dopo salvate in un'unità di backup di generose dimensioni e costo basso come l'SMR
