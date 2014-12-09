Obama è il primo presidente programmatore
di Redazione
09/12/2014
Di The Hour of Code, la manifestazione mondiale organizzata da code.org tesa a mettere in contatto i ragazzi delle scuole con il mondo della programmazione e dintorni vi avevamo parlato qui. Non ci aspettavamo però che il presidente Obama avrebbe partecipato alla manifestazione e che avrebbe scritto il suo primo programma. Niente meno che alcune linee di codice tirate fuori utilizzando il tool Blockly di Google con l'effetto di disegnare un quadrato sullo schermo. Certamente non un programma che per la sua utilità cambierà le sorti del mondo. È invece l'atto simbolico ad essere importante. Perché con un piccolo gesto Obama incoraggia milioni di ragazzi americani a comprendere cosa c'è dietro i software che utilizzano ogni giorno, stimola la creatività ed in generale avvicina il pubblico ad un uso più moderno e avanzato della tecnologia. Anche per questi piccoli
plateali gesti l'America è un po' più avanti degli altri quando si parla di informatica ed educazione all'utilizzo delle nuove tecnologie per le generazioni più giovani.
Un plauso va ad Obama per l'esempio. Nonostante tutto la vetusta Europa ed il nostro ancor più tecnologicamente lento paese hanno fatto la loro parte. I nostri oltre 150.000 ragazzi partecipanti e l'ottimo lavoro fatto da Programma il Futuro sono sicuramente di grande incoraggiamento per i prossimi passi
