Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Sara X fa ballare le bocce al ritmo di Jingle Bells

Redazione Avatar

di Redazione

09/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Sara X fa ballare le bocce al ritmo di Jingle Bells
Cari amici nerd, geek, smanettoni di ogni genere e semplici curiosoni sappiate che Sara X ed il suo prosperoso seno sono tornati a calcare il palcoscenico. La modella Sara X l'avevamo conosciuta ad Ottobre quando si era presentata al largo pubblico mostrando le generose forme e facendo muovere le bocce sulle note di una sinfonia di Mozart. Il video di Sara X e le sue tette danzanti aveva raggiunto circa 26.000.000 di visualizzazioni in una settimana, attualmente ne conta circa 33.000.000. WoW! numeri da capogiro se paragonati ai contenuti del video. Mozart da solo difficilmente avrebbe raggiunto quelle visualizzazioni in così poco tempo, ma accompagnato dalla danza delle bocce è tutta un'altra storia. E comunque Sara X è tornata e questa volta ha deciso di far danzare le sue due gemelle al ritmo di Jingle Bells, poiché a natale due palloni in più fanno certamente scenografia. Il seno di Sara X è frutto di un intervento estetico, il video è sicuramente generato con l'intento di essere divertente e senza scopo esibizionistico, almeno questo è quanto è opportuno pensare se non si vuole essere cattivelli. Certo che 33.000.000 di visualizzazioni sono certamente una bel modo di ottenere visibilità. Ad ogni modo in clima Natalizio nessuno è autorizzato a pensar male, e anche volendo farlo, il video di Sara X è divertente e simpatico e non c'è niente di male nel volersi fare un po' di pubblicità con un po' di autoironia.
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Obama è il primo presidente programmatore

Articolo Successivo

Al via nelle scuole "The Hour Of Code" 2014

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Aneddoti e stranezze sull'email

Aneddoti e stranezze sull'email

16/10/2022

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

Resoconto di MailUp: l'Osservatorio Statistico 2022 conferma il trend del 2020, con 15 miliardi di invii e 10mila clienti

25/05/2022

Come vedere le partite della serie A dall’estero

Come vedere le partite della serie A dall’estero

29/09/2021