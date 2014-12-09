Home Internet Sara X fa ballare le bocce al ritmo di Jingle Bells

di Redazione 09/12/2014

Cari amici nerd, geek, smanettoni di ogni genere e semplici curiosoni sappiate che Sara X ed il suo prosperoso seno sono tornati a calcare il palcoscenico. La modella Sara X l'avevamo conosciuta ad Ottobre quando si era presentata al largo pubblico mostrando le generose forme e facendo muovere le bocce sulle note di una sinfonia di Mozart. Il video di Sara X e le sue tette danzanti aveva raggiunto circa 26.000.000 di visualizzazioni in una settimana, attualmente ne conta circa 33.000.000. WoW! numeri da capogiro se paragonati ai contenuti del video. Mozart da solo difficilmente avrebbe raggiunto quelle visualizzazioni in così poco tempo, ma accompagnato dalla danza delle bocce è tutta un'altra storia. E comunque Sara X è tornata e questa volta ha deciso di far danzare le sue due gemelle al ritmo di Jingle Bells, poiché a natale due palloni in più fanno certamente scenografia. Il seno di Sara X è frutto di un intervento estetico, il video è sicuramente generato con l'intento di essere divertente e senza scopo esibizionistico, almeno questo è quanto è opportuno pensare se non si vuole essere cattivelli. Certo che 33.000.000 di visualizzazioni sono certamente una bel modo di ottenere visibilità. Ad ogni modo in clima Natalizio nessuno è autorizzato a pensar male, e anche volendo farlo, il video di Sara X è divertente e simpatico e non c'è niente di male nel volersi fare un po' di pubblicità con un po' di autoironia.