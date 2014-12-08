Al via nelle scuole "The Hour Of Code" 2014
08/12/2014
Si svolge dall'8 al al 14 Dicembre 2014 in tutte le scuole del mondo "The Hour Of Code", iniziativa promossa da code.org tesa a mettere in contatto i ragazzi delle scuole con le basi del mondo dell'informatica. Si tratta di un'ora di introduzione all'informatica ideata in modo tale da fornire agli studenti alcuni semplici strumenti in grado di stimolarli alla conoscenza delle basi della programmazione. Lo scopo è quello di creare nei giovani interesse su come nascono le cose che utilizzano ogni giorno e cosa c'è dietro il mondo tecnologico che è ormai così presente nella vita quotidiana e che sempre di più lo sarà nel futuro. La partecipazione all'evento è gratuita, l'iscrizione può avvenire attraverso il sito http://hourofcode.com/it Sulla versione italiana del sito di Hourofcode si legge:
Ogni studente dovrebbe avere l'opportunità di imparare l'informatica. Aiuta a sviluppare le abilità logiche e di risoluzione dei problemi e la creatività. Iniziando in giovane età gli studenti avranno le fondamenta per il successo in qualsiasi carriera vorranno sviluppare.In Italia sono già più di 8000 le classi che parteciperanno a The Hour of Code e oltre 150.000 studenti. Una così larga partecipazione è dovuta anche all'iniziativa Programma Futuro che nel corso del 2014 ha equipaggiato oltre 1100 classi e 22.000 studenti con strumenti semplici e didattici tesi a stimolare i ragazzi alla comprensione dei concetti base dell'informatica. [youtube http://youtu.be/rH7AjDMz_dc]
