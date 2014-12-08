Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Al via nelle scuole "The Hour Of Code" 2014

Redazione Avatar

di Redazione

08/12/2014

Facebook
Twitter
Whatsapp
Al via nelle scuole
Si svolge dall'8 al al 14 Dicembre 2014 in tutte le scuole del mondo "The Hour Of Code", iniziativa promossa da code.org tesa a mettere in contatto i ragazzi delle scuole con le basi del mondo dell'informatica. Si tratta di un'ora di introduzione all'informatica ideata in modo tale da fornire agli studenti alcuni semplici strumenti in grado di stimolarli alla conoscenza delle basi della programmazione. Lo scopo è quello di creare nei giovani interesse su come nascono le cose che utilizzano ogni giorno e cosa c'è dietro il mondo tecnologico che è ormai così presente nella vita quotidiana e che sempre di più lo sarà nel futuro. La partecipazione all'evento è gratuita, l'iscrizione può avvenire attraverso il sito http://hourofcode.com/it Sulla versione italiana del sito di Hourofcode si legge:
Ogni studente dovrebbe avere l'opportunità di imparare l'informatica. Aiuta a sviluppare le abilità logiche e di risoluzione dei problemi e la creatività. Iniziando in giovane età gli studenti avranno le fondamenta per il successo in qualsiasi carriera vorranno sviluppare.
In Italia sono già più di 8000 le classi che parteciperanno a The Hour of Code e oltre 150.000 studenti. Una così larga partecipazione è dovuta anche all'iniziativa Programma Futuro che nel corso del 2014 ha equipaggiato oltre 1100 classi e 22.000 studenti con strumenti semplici e didattici tesi a stimolare i ragazzi alla comprensione dei concetti base dell'informatica. [youtube http://youtu.be/rH7AjDMz_dc]
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Sara X fa ballare le bocce al ritmo di Jingle Bells

Articolo Successivo

Realtà Virtuale protagonista al Sundance Film Festival

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

La prossima fase del settore tecnologico degli eventi virtuali è qui

09/03/2021

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

Ottimizzare un blog e generare vendite: il 1° GoWebinar con Benedetto Motisi - 13 febbraio

13/02/2020

SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social

SMMdayIT la tappa annuale per fare il punto sui social

18/06/2017