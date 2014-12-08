Realtà Virtuale protagonista al Sundance Film Festival
di Redazione
08/12/2014
Attraverso un post sul proprio Blog l'organizzazione del Sundance Film Festival ha messo in evidenza come la maggior parte delle proiezioni partecipanti all'iniziativa "New Frontier" facciano un largo uso della realtà virtuale per raccontare le proprie storie da un punto di vista totalmente differente. Shari Frilot, Sundance Film Festival Senior Programmer e curatore della sezione New Frontier ha dichiarato:
"I creatori di contenuti nell'edizione 2015 dell'area New Frontier hanno radicalmente cambiato le modalità di racconto delle proprie storie. Lavorando con la realtà virtuale e con le tecnologie derivanti da videogiochi, questi artisti, produttori, registi, giornalisti, scienziati, disegnatori di giochi e creativi si affacciano allo stato dell'arte di un nuovo mondo cinematografico esplorandolo in modo audace e senza precedenti"Perspective; Chapter I: The Party usa la realtà virtuale per mostrare in modo del tutto originale l'incontro fra un ragazzo e una ragazza durante una festa, ma con una prospettiva assolutamente non convenzionale. Con Kaju Fury l'esperienza 3D diventa devastante durante un attacco di un mostro mentre visto da un uomo rimasto in piedi al centro dell'azione. Birdly riproduce la sensazione del volo naturale. È una nuova evoluzione del cinema, che trae vantaggio dalla naturale evoluzione tecnologica, esplorando universi di prospettive molto diversi da quelli usuali per dare luogo a tendenze innovative che non subiscono ma sfruttano l'interazione con le nuove tecnologie, prima di tutte la realtà virtuale, che non è la protagonista della scena, ma un mezzo per raccontare un film con un'interpretazione della storia del tutto originale e innovativa Chi vuole può anche supportare il Sundance Film Festival attraverso la sua campagna su Kickstarter. Lo scopo è dare una mano affinché gli artisti indipendenti possano continuare a raccontare le proprie storie. Con un investimento di 65$ vi garantirete comunque una serie di vantaggi esclusivi riservati ai sostenintori del Sundance Film Festival
