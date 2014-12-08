Al via LeWeb 2014. Nessuna azienda italiana finalista
di Redazione
08/12/2014
Si terrà dal 9 all'11 Dicembre presso l'Eurosites Les Docks Parigi "LeWeb" la più prestigiosa manifestazione Europea sull'innovazione digitale. LeWeb è probabilmente il palcoscenico più importante per le startup che propongono i loro progetti agli occhi degli investitori nel mercato della tecnologia. È un palcoscenico rilevante non solo per i numeri, attesi circa 3.500 adetti ai lavori fra investitori e grandi aziende, ma anche per il prestigio degli ospiti che di volta in volta impreziosiscono la manifestazione. Per questa volta il nome più atteso a dare ulteriore valore all'immagine di "LeWeb" è addirittura quello che viene considerato il padre del World Wide Web: Tim Berners Lee. Fra i temi trattati quest'anno da LeWeb: la reinvenzione della sanità, droni, stampa 3D, internet of things e la sua incidenza sul mercato della tecnologia, Oggetti indossabili e molto altro ancora fino a coprire, ed in qualche caso a dettare, tutte le tendenze dell'informatica moderna e dintorni. Un turbinio di conferenze e di interventi dunque, che si alterneranno incessantemente nei 3 giorni della manifestazione. In questo contesto di grande fervore tecnologico, e alla presenza di numerosi investitori si svolgerà "la startup competition" ovvero l'iniziativa tesa a premiare i migliori astri nascenti nel settore dell'innovazione in Europa. Il premio in palio non è da poco: 1.2 milioni di euro. Purtroppo nessuno fra i 14 finalisti in gara è italiano, per cui anche quest'anno il nostro paese rimane ai margini, sia del raggio della visuale degli investitori, sia dalla gara per accaparrarsi il non piccolo premio finale Foto by Robert Scoble (CC BY 2.0)
