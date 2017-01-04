YouTube Red presto disponibile anche in Italia: le ultime indiscrezioni
di Redazione
04/01/2017
YouTube Red dovrebbe sbarcare in Europa, dunque anche in Italia, già nei prossimi mesi. Attualmente, il nuovo servizio di Google è accessibile solo in Stati Uniti, Messico, Australia, Nuova Zelanda e Corea del Sud, ma per contrastare i colossi come Netflix, Amazon Prime Video e Spotify, nel 2017 ci sarà l’aggressione ad altri mercati. Al momento, non ci sono conferme ufficiali dal quartier generale di San Bruno (California), msi tratta solamente di rumors riportati anche dal ‘Telegraph’. Dal Regno Unito giungono voci che il canone mensile dovrebbe essere di 9,99 sterline, mentre per i Paesi dell’Eurozona il prezzo dovrebbe essere di 9,99 euro. Al momento, però, non è ipotizzabile ancora una data di lancio nel Vecchio Continente, poiché le major discografiche devono rinegoziare proprio in questo periodo gli accordi, visti gli ultimi dati non propriamente esaltanti provenienti dal mercato.
YouTube Red: cos'è e come funzionaYouTube Red è un servizio di Web TV a pagamento che dietro il versamento di un canone offre contenuti in prima visione ed esclusivi senza pubblicità e fruibili anche in modalità offline. Inoltre, nell’abbonamento al nuovo servizio di Google, è incluso anche l’accesso al catalogo di Play Music, una vera e propria radio online tramite la quale ascoltare album e playlist alla stregua di Spotify.
