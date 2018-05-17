Ecco YouTube Music: la sfida di Google ad Apple e Spotify

Ora è ufficiale: si chiama YouTube Music il nuovo servizio di streaming musicale by Google. L’annuncio è stato dato dalla società di Mountain View tramite un post ufficiale sul proprio blog. YouTube music sarà disponibile presto in tutto il mondo in due diverse modalità: una gratuita con pubblicità e una Premium che a 9,99 dollari al mese offrirà funzionalità aggiuntive. Stiamo parlando di YouTube Music Premium, che consentirà di ascoltare in streaming tutti i contenuti desiderati senza pubblicità, oltre a riprodurli in background e a scaricarli per ascoltarli senza connessione. Al contempo, Google ha presentato YouTube Premium, che fin qui era conosciuto come YouTube Red: si tratta di un servizio analogo a quello della musica, che ne estende le funzionalità anche ai video, oltre a consentire l’accesso a contenuti originali prodotti da Google. YouTube Premium costerà 12,99 dollari al mese, ossia 2 dollari in più rispetto a Red. Chi ha già un abbonamento a questo servizio, potrà mantenere il costo di 9,99 euro e ottenere gli stessi vantaggi dei nuovi abbonati. Nonostante la nascita di questo nuovo servizio, Google Play Music continuerà ad esistere, fino a quando sarà soppiantato definitivamente. Assieme a YouTube Music viene lanciata un’app ufficiale disponibile per dispositivi Android e iOS, oltre ad un player musicale che è stato riprogettato per i sistemi operativi desktop. Insomma, la sfida a Spotify ed Apple Music è lanciata: YouTube Music sbarcherà il 22 maggio in USA, Australia, Nuova Zelanda, Corea del Sud e Messico, ppoi nelle settimane successive sarà esteso anche in altri Paesi, come Italia, Austria, Canada, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Norvegia, Russia, Spagna, Svezia, Svizzera e Gran Bretagna.