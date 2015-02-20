Youtube lancia un'app per bambini
di Redazione
20/02/2015
Youtube è pronta a lanciare una nuova app, per adesso solo per i telefoni con sistema operativo android. La nuova App nasce con lo scopo preciso di fornire ai più piccoli uno strumento appropriato per navigare su Youtube visualizzando contenuti appropriati. La nuova app avrà icone più grandi e proporrà già a partire dalla home contenuti selezionati per i più piccoli. La home si aprirà proponendo otto contenuti rappresentati da icone di grandi dimensioni. Le categorie principali di navigazione saranno quattro: spettacoli, musica, impara, esplora. L'app avrà un'interfaccia semplificata, non ci saranno i commenti e sarà sviluppata per essere utilizzata da dita a dimensione di bambino. I genitori avranno la possibilità di impostare un tempo massimo di utilizzo.
"Le immagini sono grandi, così come i tasti, e visto che i bambini più piccoli non sanno scrivere, potranno fare ricerche con i comandi vocali"ha detto il product manager Shimrit Ben-Yair a Usa Today. L'app sarà disponibile già a partire dal 23 Febbraio. Già da tempo Google aveva comunque annunciato di voler sviluppare app dedicate ai più piccoli per i propri servizi. Questa versione di Youtube segue le dichiarazioni rilasciate da Pavni Diwanj già nel mese di Dicembre quando aveva detto:
“La più grande fonte di motivazione all’interno della compagnia è che ognuno di noi ha figli, perciò c’è una spinta dall’interno a cambiare i nostri prodotti affinchè siano divertenti e sicuri per i nostri bambini”
