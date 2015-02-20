Caricamento...

TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione Logo TStyle - Notizie su Tecnologia e Innovazione

Neptuno DUO Smartphone curvo da polso

Redazione Avatar

di Redazione

20/02/2015

Facebook
Twitter
Whatsapp
Neptuno DUO Smartphone curvo da polso

Neptune, già produtrice di Neptune Pine, smartwatch totalmente indipendente dall'utilizzo di uno smartphone, ha presentato da pochi giorni l'evoluzione del suo gioiello tecnologico: Neptune Duo neptuno_duo

Un telefono da polso

Con 798 dollari si può acquistare un prodotto "doppio", composto, cioè, da due elementi che lavorano in simbiosi: il braccialetto Neptune Hub, che costituisce l'elemento principale, e il display Neptune Pocket Screen. Quest'ultimo svolge il ruolo di interfaccia del braccialetto e riprende, nella forma e nelle funzionalità, tutto quello che solitamente si trova in uno smartphone tradizionale. Chi possiede uno smartphone e vuole acquistarlo non avrà difficoltà a utilizzarlo, perchè su Neptune Duo è installato il sistema operativo Android Lollipop. Questa caratteristica consente di supportare le principali app per smartphone utilizzate dal popolo telematico, quali WhatsApp, Skype, Instagram, Twitter e Facebook, Dropbox, Snapchat e Paypal. È dotato di Bluetooth e GPS, oltre ad offrire la possibilità di navigare in rete ad alta velocità (4G). Neptune Duo è uno smatphone concentrato in un display da 2,4 pollici, da portare sempre al proprio polso e svolge facilmente tutte le attività che solitamente sono proprie di uno smartphone. Con la possibilità di inserimento di una scheda SD fino a 64 GB, il dispositivo permette anche di portare con sè un ampio spazio di archiviazione. È possibile effettuare chiamate, inviare sms, accedere e interagire sui social network e tenere aggiornato il proprio profilo fitness. Hub - Apps

Il Pocket Screen e le fotocamere

Tutte le attività possono essere tranquillamente svolte dal braccialetto, ma nel caso in cui il display dell'orologio risulti troppo piccolo per particolari funzioni, entra in gioco il Pocket Screen. Di dimensioni leggermente maggiori, con una diagonale di 5 pollici, ma tali da non creare fastidio se tenuto il tasca, lo schermo mobile può essere collegato in wireless all'hub. Il cuore del sistema rimane sempre e comunque al polso di chi lo utilizza, in modo da non rischiare di dimenticare il telefono a casa o di farselo sfilare dalla tasca della giacca. Il Neptune Pocket Screen presenta ben due fotocamere, una posteriore da 8 megapixel e una anteriore da 2, permettendo agli amanti della condivisione online di postare direttamente dal telefono-orologio la propria istantanea. E' dotato di microfono e altoparlanti, così da consentire di effettuare anche chiamate in vivavoce. Il Pocket Screen costituisce anche una batteria aggiuntiva da 2800 mAh da utilizzare nel caso in cui sia terminata la carica dell'orologio e non si abbia la possibilità di usufruire di una presa di corrente. Pocket screen Oltre all'aspetto pratico, che sicuramente farà la parte maggiore nella decisione di acquistare o meno il prodotto, bisogna considerare anche quello estetico. Per gli amanti del design minimalista, soprattutto se associato a tecnologie all'avanguardia, Neptune Duo rappresenta il massimo. Con le sue linee pulite e la tecnologia interamente touch screen, l'orologio è ricco ma delicato, privo elementi che ne alterino la sagoma e il disegno. Il modello di Neptune Hub presentato è attualmente solo a livello di prototipo. Per l'acquisto gli appassionati dovranno attendere la fine dell'anno. E' prevista, inoltre, un'agevolazione per chi decide di pagare anticipatamente il prodotto. Con un versamento compreso tra i 49 e i 498 dollari da effettuarsi precedentemente alla data di uscita sul mercato, è possibile risparmiare una somma che va dai 100 ai 300 dollari sull'importo totale dell'acquisto. Sito ufficiale del prodotto: https://www.getneptune.com/
Facebook
Twitter
Whatsapp

Articolo Precedente

Youtube lancia un'app per bambini

Articolo Successivo

Le opere d'arte con campioni di colore Pantone di Nick Smith

Redazione Avatar
Redazione

Articoli Correlati

Oppo X 2021: Recensione

Oppo X 2021: Recensione

08/06/2022

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli

11/12/2020

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

Come Scegliere un Tablet per Bambini?

22/01/2020