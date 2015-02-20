Neptuno DUO Smartphone curvo da polso
di Redazione
20/02/2015
Neptune, già produtrice di Neptune Pine, smartwatch totalmente indipendente dall'utilizzo di uno smartphone, ha presentato da pochi giorni l'evoluzione del suo gioiello tecnologico: Neptune Duo
Un telefono da polsoCon 798 dollari si può acquistare un prodotto "doppio", composto, cioè, da due elementi che lavorano in simbiosi: il braccialetto Neptune Hub, che costituisce l'elemento principale, e il display Neptune Pocket Screen. Quest'ultimo svolge il ruolo di interfaccia del braccialetto e riprende, nella forma e nelle funzionalità, tutto quello che solitamente si trova in uno smartphone tradizionale. Chi possiede uno smartphone e vuole acquistarlo non avrà difficoltà a utilizzarlo, perchè su Neptune Duo è installato il sistema operativo Android Lollipop. Questa caratteristica consente di supportare le principali app per smartphone utilizzate dal popolo telematico, quali WhatsApp, Skype, Instagram, Twitter e Facebook, Dropbox, Snapchat e Paypal. È dotato di Bluetooth e GPS, oltre ad offrire la possibilità di navigare in rete ad alta velocità (4G). Neptune Duo è uno smatphone concentrato in un display da 2,4 pollici, da portare sempre al proprio polso e svolge facilmente tutte le attività che solitamente sono proprie di uno smartphone. Con la possibilità di inserimento di una scheda SD fino a 64 GB, il dispositivo permette anche di portare con sè un ampio spazio di archiviazione. È possibile effettuare chiamate, inviare sms, accedere e interagire sui social network e tenere aggiornato il proprio profilo fitness.
Il Pocket Screen e le fotocamereTutte le attività possono essere tranquillamente svolte dal braccialetto, ma nel caso in cui il display dell'orologio risulti troppo piccolo per particolari funzioni, entra in gioco il Pocket Screen. Di dimensioni leggermente maggiori, con una diagonale di 5 pollici, ma tali da non creare fastidio se tenuto il tasca, lo schermo mobile può essere collegato in wireless all'hub. Il cuore del sistema rimane sempre e comunque al polso di chi lo utilizza, in modo da non rischiare di dimenticare il telefono a casa o di farselo sfilare dalla tasca della giacca. Il Neptune Pocket Screen presenta ben due fotocamere, una posteriore da 8 megapixel e una anteriore da 2, permettendo agli amanti della condivisione online di postare direttamente dal telefono-orologio la propria istantanea. E' dotato di microfono e altoparlanti, così da consentire di effettuare anche chiamate in vivavoce. Il Pocket Screen costituisce anche una batteria aggiuntiva da 2800 mAh da utilizzare nel caso in cui sia terminata la carica dell'orologio e non si abbia la possibilità di usufruire di una presa di corrente. Oltre all'aspetto pratico, che sicuramente farà la parte maggiore nella decisione di acquistare o meno il prodotto, bisogna considerare anche quello estetico. Per gli amanti del design minimalista, soprattutto se associato a tecnologie all'avanguardia, Neptune Duo rappresenta il massimo. Con le sue linee pulite e la tecnologia interamente touch screen, l'orologio è ricco ma delicato, privo elementi che ne alterino la sagoma e il disegno. Il modello di Neptune Hub presentato è attualmente solo a livello di prototipo. Per l'acquisto gli appassionati dovranno attendere la fine dell'anno. E' prevista, inoltre, un'agevolazione per chi decide di pagare anticipatamente il prodotto. Con un versamento compreso tra i 49 e i 498 dollari da effettuarsi precedentemente alla data di uscita sul mercato, è possibile risparmiare una somma che va dai 100 ai 300 dollari sull'importo totale dell'acquisto. Sito ufficiale del prodotto: https://www.getneptune.com/
Articolo Precedente
Youtube lancia un'app per bambini
Articolo Successivo
Le opere d'arte con campioni di colore Pantone di Nick Smith
Articoli Correlati
Oppo X 2021: Recensione
08/06/2022
Passare a Kena: ecco alcuni utili consigli
11/12/2020
Come Scegliere un Tablet per Bambini?
22/01/2020