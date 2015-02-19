Le opere d'arte con campioni di colore Pantone di Nick Smith
di Redazione
19/02/2015
Nick Smith è un designer di interni scozzese, da qualche tempo si dedica all'arte e, come ogni artista e grafico professionista, conosce l'importanza dei colori Pantone. Normalmente chi attinge a questa importantissima ed utilissima guida, lo fa per usare una determinata colorazione da applicare ad un proprio lavoro. in questo caso Nick, per riprodurre le opere più famose al mondo, usa materialmente i campioni di colore e le relative tonalità come fossero pixel. L'effetto è molto accattivante, e fa specie pensare ad icone come Marylin Monroe, la Monna Lisa o Van Gogh (o comunque altre opere che spaziano dall'arte classica a quella del 21° secolo), riprodotte pazientemente con questi campioni di colore. Da dopo il 20 Febbraio 2015, parte delle sue opere verranno raccolte in un'esposizione denominata “Psycolourgy” a Londra alla Lawrence Alkin Gallery. Approfondimenti: il sito di Nick Smith
